С 2018 года в Башкортостане вырастет размер пособия на содержание приемных детей

— Подготовлены изменения в законы, касающиеся поддержки замещающих семей. С 1 января будущего года увеличится размер ежемесячного пособия на содержание детей в приёмных и патронатных семьях, переданных под опеку и попечительство, а также вознаграждения родителей. На эти цели только в 2018 году из бюджета республики будет выделено 223 млн. рублей.