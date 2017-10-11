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12:45 (мск), источник: ИА Башинформ

С 2018 года в Башкортостане вырастет размер пособия на содержание приемных детей

УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ"/. С 2018 года вырастет размер ежемесячного пособия на содержание детей в приёмных семьях. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе своего выступления на торжественном собрании, посвящённом Дню Республики.

— Подготовлены изменения в законы, касающиеся поддержки замещающих семей. С 1 января будущего года увеличится размер ежемесячного пособия на содержание детей в приёмных и патронатных семьях, переданных под опеку и попечительство, а также вознаграждения родителей. На эти цели только в 2018 году из бюджета республики будет выделено 223 млн. рублей.

Напомним, что законопроект предполагает увеличение размера ежемесячного пособия на 16,3 процента. В последний раз эти выплаты индексировались 1 января 2015 года на пять процентов. На сегодняшний день семьи, воспитывающие приёмного ребенка до трёх лет, получают ежемесячное пособие в размере 7 750 рублей, старше трёх лет — 6 460 рублей.

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