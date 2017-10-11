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15:19 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде начали работу еще 4 пункта приобретения и пополнения карты «Волна»

В Волгограде начали работу еще четыре дополнительных пункта приобретения и пополнения транспортной карты «Волна».

Источник: РИАЦ

Один из них открыт, для удобства пассажиров, в том числе, иногородних, в кассе центрального автовокзала Волгограда на ул. Балонина, 11. Гости города могут сразу по приезду оформить электронный кошелек, а в случае длительного визита — приобрести электронный проездной билет. Предусмотрено также и оформление студенческих и школьных проездных билетов при наличии подтверждающих документов.

Перечень пунктов распространения электронной транспортной карты также пополнился еще тремя кассами ООО ТАВС «Волга», расположенными в Центральном, Красноармейском и Тракторозаводском районах. Это филиалы по адресам: Аллея Героев, д. 5, бул. Энгельса, д. 15 и ул. Менжинского, д. 11.

В ближайшее время планируется открытие дополнительных пунктов распространения и пополнения карт «Волна» в кассе на Привокзальной площади и кассе на автовокзале «Южный» в Красноармейском районе.

Всего же на сегодняшний день во всех районах Волгограда действуют 126 стационарных пунктов, в которых волгоградцы могут приобрести транспортную карту «Волна» и внести на нее денежные средства. Это сервисный центр «Волна» по адресу: ул. Советская, 7, кассы МУП «Метроэлектротранс», киоски «Союзпечать» и отделения ФГУП «Почта России». Кроме того, пополнить электронную карту можно в ряде отделений ПАО «Сбербанк». С подробным списком адресов, по которым расположены эти пункты, можно ознакомиться на сайте транспортной карты «Волна». Приобрести электронную карту с тарифным планом электронного кошелька также можно у кондукторов автобусов большой вместимости, работающих на опорных муниципальных маршрутах. Таких мобильных пунктов насчитывается порядка 270 — именно столько единиц автотранспорта большой вместимости обслуживают опорные муниципальные маршруты. Таким образом, полный перечень пунктов распространения карты «Волна» расширен почти до 400.

Напомним, что в транспортными картами волгоградцы начали пользоваться в январе текущего года — автоматизированная система оплаты проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах внедряется в рамках реализации комплексной транспортной схемы. Она призвана упорядочить пассажирские перевозки, сделать их комфортными, доступными и безопасными. Решению этих задач способствует системная работа по обновлению подвижного состава на муниципальных направлениях, созданию сбалансированной маршрутной сети, перераспределению транспортных потоков, а также введение выделенных полос для движения общественного транспорта. Это позволяет обеспечить волгоградцам тот уровень пассажирского обслуживания, которого они достойны.

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