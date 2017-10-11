В Калининграде завершается программа благоустройства дворов 2017 года

На Еловой аллее буквально в пяти шагах соседствует старая и новая детские площадки. На строительство комплекса и закупку снарядов ушло около 3 миллионов рублей. Администрация и местные жители свои средства не тратили. Все работы были проведены на деньги частного инвестора. Жители ближайших домов настаивали, чтобы у них на придомовой территории появилось место, где могут играть их дети.

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Светлана Бельская, председатель совета дома Еловая Аллея, 24:

— Мне очень помогали наши многодетные мамы, в том числе бабушки, писали заявление, все довольны, особенно Александру Георгиевичу, отделу благоустройства они нам очень помогли и службе заказчика, девушки контролировали каждый момент работ!

Во дворе на улице Невского глава Калининграда отметил, что у незаконченной детской площадки сразу не был сделан уклон, чтобы уходила вода. Также, градоначальнику не понравилось благоустройство территории, он усомнился, что на этой земле сможет вырасти газон. У Александра Ярошука не было претензий к ремонту двора. Подрядчик обещал все исправить в ближайшее время.

Андрей Королев, подрядчик:

— Все было разбито! Ямы, лужи, асфальта не было, здесь была земля! В общем, сделали замену, сделали новый двор. Замена ливневки новой, ну и, соответственно, по детской площадке ждем, комплекс и резиновое покрытие будет, будут устранены несколько замечаний.

На улице Озерной ремонт придомовой территории завершается. Строители уже заменили старый асфальт на плитку. Сейчас ведется установка детской площадки. Местные жители пожаловались главе, что не могут попасть на новую парковку.

Александр Перепелкин, старший по дому Озерная № 2:

— Не решен вопрос подъезда с этой стороны дома. Но территория, вот эта дорога, она перекрыта полностью машинами!!!

Глава Калининграда распорядился специалистам городской администрации в течение двух дней согласовывать с Госавтоинспекцией установку знака запрещающего стоянку на выезде из двора.

Александр Ярошук, глава Калининграда:

— Мы сейчас с жителями исправляем до сих пор еще те или иные корректировки в самих проектах, где установить тот же ТБО и как лучше сделать площадку. Перенесли заезды, переезды, где знаки. Мы делаем для того, чтобы жителям было удобно все то благоустройство, которое вошло в программу этого года.