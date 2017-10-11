Госдолг Нижегородской области за сентябрь 2017 года вырос на 5,4%

Согласно информации, государственный долг региона по состоянию на 1 октября 2017 года составил 74 млрд 745 млн рублей, что на 3 млрд 833 млн рублей, или на 5,4% больше, чем на 1 сентября 2017 года. Также это на 4,6% меньше по сравнению с 1 января 2017 года.