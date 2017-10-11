Госдолг Нижегородской области за сентябрь 2017 года вырос на 5,4%
Госдолг Нижегородской области за сентябрь 2017 года вырос на 5,4%. Об этом говорится в материалах на сайте областного минфина 11 октября 2017 года.
Госдолг Нижегородской области за сентябрь 2017 года вырос на 5,4%. Об этом говорится в материалах на сайте областного минфина 11 октября 2017 года.
Согласно информации, государственный долг региона по состоянию на 1 октября 2017 года составил 74 млрд 745 млн рублей, что на 3 млрд 833 млн рублей, или на 5,4% больше, чем на 1 сентября 2017 года. Также это на 4,6% меньше по сравнению с 1 января 2017 года.
В структуре государственного долга 27 млрд рублей — это кредиты коммерческих банков, 19,4 млрд рублей — бюджетные кредиты, 31,6 млрд рублей приходится на займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг. Еще 400 млн рублей составляют госгарантии. Расходы на обслуживание долга составляют 5,2 млрд рублей при лимите на 2017 год в 5,5 млрд рублей.
Напомним, на начало 2017 года госдолг области составлял 78,4 млрд рублей. Облправительство в ближайшее время намерено прокредитоваться еще на 1 млрд рублей. Торги назначены на 12 октября.