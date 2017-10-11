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15:51 (мск), источник: Baikal-info.ru

Городам и районам Иркутской области добавят денег в середине ноября

Поправки в бюджет Иркутской области на 2017 год, которые позволят выделить муниципалитетам дополнительные средства, предполагается внести 15 ноября.

Источник: Reuters

Об этом сообщила председатель бюджетного комитета Законодательного собрания Наталья Дикусарова на заседании палаты сельских поселений Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, сообщает 11 октября пресс-службы ЗС.

Проводился мониторинг бюджетов сельских поселений, чтобы узнать, как отразились на них законы о передаче ряд полномочий, а также регулирующие межбюджетные трансферты и нормативы отчислений доходов в местные бюджеты. Вывод — жить сёла стали богаче, но всё-таки средств им не хватает.

«Основные моменты касались передачи 3% НДФЛ от поселений в пользу районов. Сложности возникли, в том числе, и потому, что был передан не унифицированный перечень полномочий. Не было до конца понятно, какой объём доходов на выполнение этих полномочий надо было передать в пользу муниципальных районов, — сказала Наталья Дикусарова. — Тогда было принято решение совместно с АМО и министерством финансов вести мониторинг реализации закона. К работе подключилась Контрольно-счетная палата. На сегодняшний день с учётом всех изменений бюджеты поселений по разным статьям получили плюсом 116 млн рублей по сравнению с прошлым годом. Можно утверждать, что совместными усилиями мы не допустили ухудшения ситуации с финансированием в сельских поселениях. Это не означает, что у территорий все хорошо с бюджетами сейчас, мы понимаем, что сельским поселениям необходима корректировка бюджетов».

При этом руководитель бюджетной секции АМО Пётр Темников заявил, что не стоит торопиться менять норматива отчисления доходов от НДФЛ в пользу сельских поселений. «Изменить нормативы на 2018 год мы уже не успели, а для изменений в 2019 году у нас времени достаточно», — отметил он. Наталья Дикусарова также призвала представителей сельских поселений взвешенно подойти к этому решению, так как предыдущее решение пока не дает должного эффекта, хотя подвести окончательные итоги можно будет уже после утверждения субсидий на выравнивание.

В результате была принята резолюция, в которой правительству Иркутской области и Законодательному собранию рекомендовано закреплять за поселениями в одном районе полномочия не единообразно, а с учётом возможностей местных властей. Рекомендовано также ускорить процесс внесения изменений в областной бюджет-2017. Сейчас в некоторых поселениях уже складывается задолженность по зарплате и иным расходам. Общая нехватка средств всех МО — около 6,7 млрд рублей. Кроме того, правление намерено обратиться к губернатору, чтобы утвердить нормативы на оплату труда муниципальных служащих и депутатов местных дум, работающих на постоянной основе, обязательно предусмотрев увеличение зарплаты.

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