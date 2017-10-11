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15:30 (мск), источник: Деловое сообщество

Первые этажи новостроек в Ростове предложили отдавать под детские сады

В Ростове первые этажи многоэтажных новостроек могут отдавать под детские сады и ясли. Об этом в ходе заседания Совета по инвестициям, которое прошло 10 октября в конгресс-холле ДГТУ, рассказал градоначальник Виталий Кушнарев.

С такой инициативой выступил один из застройщиков — при возведении своего жилого комплекса на улице Магнитогорской в Железнодорожном районе города он предусмотрел в плане детский сад на первых этажах. Возведение дома планируется начать в 2018 году со сдачей в начале 2019 года.

«Это хорошая инициатива. Первые этажи комплексов как правило нежилые, их можно использовать под детские сады», — отметил глава администрации.

Также, по словам Виталия Кушнарева, в Ростове больше не будет точечной застройки: территории планируется осваивать комплексно.

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