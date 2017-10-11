Первые этажи новостроек в Ростове предложили отдавать под детские сады

С такой инициативой выступил один из застройщиков — при возведении своего жилого комплекса на улице Магнитогорской в Железнодорожном районе города он предусмотрел в плане детский сад на первых этажах. Возведение дома планируется начать в 2018 году со сдачей в начале 2019 года.