11-й по счету многоквартирный дом сдан в микрорайоне «Салават Купере»

Источник: ИА Татар-информ

102-квартирный дом № 13, расположенный адресу ул. Тансык, стал пятым заселенным домом 10-го квартала. Подрядчиком выступила компания «ГрэйтСтрой». Следующими на очереди стоят дома 10−1 и 10−3, которые планируют заселить в октябре-ноябре этого года.

Новоселами стали участники программы социальной ипотеки, переселенцы из аварийного жилья, молодые семьи, ветераны ВОВ, медицинские работники. Раньше семья Миннегалиевых ютилась на 20 квадратных метрах. За две недели до торжественного новоселья у супругов родился второй ребенок. В новую трехкомнатную квартиру семья въехала уже вчетвером — муж, жена, дочка и сын.

«На сегодняшний день практически завершен 10 квартал первой очереди “Салават Купере”. Кроме того, до конца октября будут сданы дом 12−1 (подрядчик — ООО “Народный дом”), дом 12−5. До конца ноября будет заселен дом 12−4. И в декабре 12-й квартал микрорайона завершится сдачей двух домов — 12−2 и 12−3», — рассказал журналистам заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

В числе отстающих домов был назван 11-й квартал, дома которого возводит ПСО «Казань». «Самые опаздывающие объекты — это дома 11−5 и 11−1. Их завершения мы ждем уже в декабре этого года. На данный момент заселен дом 11−4, на очереди дом 11−2, думаю, в октябре он будет заселен и сдан. На очереди 11−3 — его ждем к концу ноября», — подчеркнул замминистра. Он также отметил, что отстающие дома, возводимые компанией «Камгэсэнергострой», были переданы «по наследству» другому подрядчику ООО «Строитель+».

В микрорайоне на данный момент дороги заасфальтированы в два слоя, установлены бордюры, уличное освещение. Полным ходом идет строительство школы, сдача которой планируется к сентябрю 2018 года. «Мы достигли своего рода экватора — осталось еще 11 домов. Думаю, октябрь месяц будет плодотворным, мы до конца месяца заселим еще два дома. Желаем вам благополучия, комфорта. Создавайте свое уютное гнездышко, будьте счастливы и берегите свой дом», — поздравил новоселов заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда при Президенте Татарстана Булат Гильманов.