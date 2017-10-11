В Татарстане за оплату газа через портал госуслуг не берут комиссию
Портал госуслуг Татарстана с недавнего времени за оплату газоснабжения не взимает комиссию.
Портал госуслуг Татарстана с недавнего времени за оплату газоснабжения не взимает комиссию.
С начала года через портал госуслуг РТ проведено более 8,6 млн платежей, из них 2,8 млн — за ЖКХ. За 9 месяцев 2017 года прирост количества коммунальных платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 50%. Число платежей за посещение детского сада увеличилось еще больше — на 79% и составило 912 тысяч раз, сообщает
Штрафы за нарушение ПДД жители Татарстана через сайт госуслуг оплачивали 1,44 млн раз, это лишь на 1% больше, чем за 9 месяцев 2016 года. Благотворительные платежи татарстанцы проводили 25 тыс. раз.
На портале постоянно расширяются возможности оплаты услуг без комиссии. В частности, с недавнего времени без комиссии можно оплатить услуги газоснабжения.