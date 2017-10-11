В Татарстане за оплату газа через портал госуслуг не берут комиссию

С начала года через портал госуслуг РТ проведено более 8,6 млн платежей, из них 2,8 млн — за ЖКХ. За 9 месяцев 2017 года прирост количества коммунальных платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 50%. Число платежей за посещение детского сада увеличилось еще больше — на 79% и составило 912 тысяч раз, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.