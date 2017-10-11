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15:26 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане за оплату газа через портал госуслуг не берут комиссию

Портал госуслуг Татарстана с недавнего времени за оплату газоснабжения не взимает комиссию.

Источник: Аргументы и факты

С начала года через портал госуслуг РТ проведено более 8,6 млн платежей, из них 2,8 млн — за ЖКХ. За 9 месяцев 2017 года прирост количества коммунальных платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 50%. Число платежей за посещение детского сада увеличилось еще больше — на 79% и составило 912 тысяч раз, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Штрафы за нарушение ПДД жители Татарстана через сайт госуслуг оплачивали 1,44 млн раз, это лишь на 1% больше, чем за 9 месяцев 2016 года. Благотворительные платежи татарстанцы проводили 25 тыс. раз.

На портале постоянно расширяются возможности оплаты услуг без комиссии. В частности, с недавнего времени без комиссии можно оплатить услуги газоснабжения.

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