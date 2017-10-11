В Минфине заявили о планах властей «возглавить и отрегулировать» обращение криптовалют

Источник: AP 2017

«Президент вчера озвучил те проблемы, которые связаны с криптовалютой. Это и сложности с регулированием “антиотмывочного” законодательства, и разные случаи, связанные со сложностями идентификации. Поэтому договорились о следующем: о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, процесса майнинга, процесса обращения», — сказал Силуанов журналистам.

«Конкретные параметры сейчас не буду говорить. В целом договорились, что государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать законодательно», — сообщил он.

Ранее ЦБ РФ неоднократно выступал против легализации в России криптовалют как платежного средства, а также предлагал закрыть доступ к сайтам, которые предлагают приобрести производные инструменты на криптовалюты.