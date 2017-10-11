Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Предполагаемый сын Спартака Мишулина обнародовал ДНК-тест - СМИ
Самолет вернулся в Шереметьево из-за неопознанного объекта в небе
Турция запретила въезд баскетболисткам клуба РФ
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму требуемой компенсации
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Изменение контракта по С-400: Турция "дала пощечину" РФ - СМИ
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку, как у сына
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Климкин отреагировал на идею взять плату за Крым
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
13Самое продаваемое оружие в США
13:11 (мск), источник: Интерфакс

В Минфине заявили о планах властей «возглавить и отрегулировать» обращение криптовалют

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Государство «возглавит и отрегулирует» процесс эмиссии и обращения криптовалют, такова суть решений, принятых во вторник на совещании по этому вопросу у президента Владимира Путина, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

ЦБ: $ 57.9210   -0.15 € 68.5032   +0.15 ММВБ: $ 57.8975   -0.09 € 68.3650   -0.12
Источник: AP 2017

«Президент вчера озвучил те проблемы, которые связаны с криптовалютой. Это и сложности с регулированием “антиотмывочного” законодательства, и разные случаи, связанные со сложностями идентификации. Поэтому договорились о следующем: о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, процесса майнинга, процесса обращения», — сказал Силуанов журналистам.

«Конкретные параметры сейчас не буду говорить. В целом договорились, что государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать законодательно», — сообщил он.

Ранее ЦБ РФ неоднократно выступал против легализации в России криптовалют как платежного средства, а также предлагал закрыть доступ к сайтам, которые предлагают приобрести производные инструменты на криптовалюты.

Справка
Биткоин, токены, блокчейнВсе делают вид, что разбираются в этом, а я не понимаю! Помогите!
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Президент Туркмении подарил Путину щенка алабая
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
Госдума повысила штрафы для не пропустивших пешеходов водителей
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь