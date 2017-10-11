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13:19 (мск), источник: VN.ru

Хозяйства завершили уборку зерновых в Новосибирской области

Аграрии Венгеровского, Северного и Чановского районов первыми в Новосибирской области завершили уборку зерновых культур. В целом собрано 2 757,6 тыс. тонн зерна при урожайности 18,9 ц/га. Урожайность на 2,3 ц/га выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Аграриев, первыми завершивших уборку зерновых, поздравил врио губернатора Андрей Травников, сообщили в правительстве Новосибирской области.

«Примите слова благодарности в связи с завершением уборки зерновых культур. Высокая организация труда, умелое использование передовых технологических приемов при уборке зерновых культур, несмотря на сложные погодные условия, позволили земледельцам района одними из первых в области убрать выращенный урожай», — отмечено в тексте поздравительных телеграмм.

Добавим, в целом по региону зерновые и зернобобовые культуры собраны с площади 1 458,9 тыс. га или 91,1% к посевной площади. Намолочено 2 757,6 тыс. тонн зерна при урожайности 18,9 ц/га.

Пшеница яровая обмолочена с площади 940,4 тыс. га или 91,1% к посевной площади. Намолочено 1 725,4 тыс. тонн зерна при урожайности 18,3 ц/га.

Ячмень обмолочен с площади 172,2 тыс. га или 92,8% к посевной площади. Намолочено 369,9 тыс. тонн при урожайности 21,5 ц/га.

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 4,06 тыс. га или 97,4% к посадочной площади. Накопано 75,9 тыс. тонн клубней при урожайности 187 ц/га.

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 774 га или 92,4% к посевной площади. Собрано 25,8 тыс. тонн при урожайности 332,5 ц/га.

Сев озимых культур проведен на площади 46,6 тыс. га или 85,5% к прогнозной площади. Вспахано зяби на площади 645,2 тыс. га или 83,9% к запланированному объему.

«Средняя урожайность в области составляет 18,9 ц/га, что на 2,3 ц/га выше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

Напомним, первый миллион зерна в Новосибирской области убрали 4 сентября. Два хозяйства региона уже завершили уборку, большинство только приступили к уборочной кампании. Убрать зерновые нужно на площади в 2,391 миллиона гектаров, что на 58 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году.

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Хозяйства завершили уборку зерновых в Новосибирской области
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