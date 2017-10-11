На строительство гидроузла в Омской области потратят на 6 миллиардов меньше

В министерстве промышленности и транспорта Омской области разработали поправки с госпрограмму, куда входит и строительство гидроузла.

В документе указано, что плотину не успеют достроить к 2021 году, как это планировалось ранее. Работы на участке продолжатся позже, сообщает «Новый Омск».

По этом причине финансирование объекта урежут на 6 миллиардов рублей, с 11,47 миллиарда до 5,12 миллиарда.

Напомним, что в 2014—2015 годах строительство Красногорского гидроузла заморозили. Однако предприятие «Мостовик», которое занималось возведением объекта, обанкротилось.