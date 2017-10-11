Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Предполагаемый сын Спартака Мишулина обнародовал ДНК-тест - СМИ
Самолет вернулся в Шереметьево из-за неопознанного объекта в небе
Одежда Медведева, привлекавшая внимание общественности
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Николай Басков заявил о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов обратился к поклонникам
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку, как у сына
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Климкин отреагировал на идею взять плату за Крым
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
12184-й праздник пива «Октоберфест»
13:15 (мск), источник: Om1.ru

На строительство гидроузла в Омской области потратят на 6 миллиардов меньше

Сооружение не успеют сдать к 2021 году.

В министерстве промышленности и транспорта Омской области разработали поправки с госпрограмму, куда входит и строительство гидроузла.

В документе указано, что плотину не успеют достроить к 2021 году, как это планировалось ранее. Работы на участке продолжатся позже, сообщает «Новый Омск».

По этом причине финансирование объекта урежут на 6 миллиардов рублей, с 11,47 миллиарда до 5,12 миллиарда.

Напомним, что в 2014—2015 годах строительство Красногорского гидроузла заморозили. Однако предприятие «Мостовик», которое занималось возведением объекта, обанкротилось.

На объекте работает компания «Стройсервис», которая достраивает судоходный шлюз.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 На строительство гидроузла в Омской области потратят на 6 миллиардов меньше
В Омске при +11°C начали устанавливать еще одну елку - ФОТО
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Минфин: государство «отрегулирует» обращение криптовалют
Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая (фото)
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
Госдума повысила штрафы не пропустившим пешеходов на «зебре» водителям
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь