На строительство гидроузла в Омской области потратят на 6 миллиардов меньше
Сооружение не успеют сдать к 2021 году.
Сооружение не успеют сдать к 2021 году.
В министерстве промышленности и транспорта Омской области разработали поправки с госпрограмму, куда входит и строительство гидроузла.
В документе указано, что плотину не успеют достроить к 2021 году, как это планировалось ранее. Работы на участке продолжатся позже, сообщает «Новый Омск».
По этом причине финансирование объекта урежут на 6 миллиардов рублей, с 11,47 миллиарда до 5,12 миллиарда.
Напомним, что в 2014—2015 годах строительство Красногорского гидроузла заморозили. Однако предприятие «Мостовик», которое занималось возведением объекта, обанкротилось.
На объекте работает компания «Стройсервис», которая достраивает судоходный шлюз.