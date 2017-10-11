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14:47 (мск), источник: Российская газета

Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов

Самое дешевое жилье для туристов можно найти в Брянской и Кировской областях, а также в Республике Удмутрия, подсчитали специалисты турсервиса Tvil.ru. При этом разрыв между победителями очень невелик.

Победитель рейтинга, Брянская область, может предложить туристу номера по 1030 рублей за одни сутки. Второе место, на котором оказалась Кировская область, отстает всего на 10 рублей, в этом регионе сутки в гостевом доме, квартире или отеле обойдутся в 1040 рублей. И на те же 10 рублей дороже (1050 рублей) можно будет отдохнуть сутки в Удмуртии.

Стоит подчеркнуть, что стоимость суток проживания у представителей первой десятки регионов с самым дешевым жильем в целом укладывается в вилку от 1130 рублей (Республика Чувашия) до 1650 (Томская область). Между ними расположились Астраханская, Белгородская, Омская, Саратовская области и Пермский край.

При этом сутками, конечно, пребывание в городах обычно не ограничиваются, информируют представители турсервиса, обычно гость проживает в городе в течение 2−3 дней.

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