Ключи от новых квартир получили сегодня 60 детей-сирот
Квартиры сегодня получили 60
Квартиры сегодня получили 60
Эту светлую и чистую квартиру в 37 квадратных метров Максим ждал несколько лет. Времени зря не терял: получил высшее образование, устроился на работу. Теперь, говорит, можно задуматься и о создании семьи.
«Я не заводил никаких серьезных отношений, понятно по каким причинам — не было своей квартиры, а чужие я, естественно, не рассматривал. Все должно быть свое, тем более у мужчины», — считает новосёл Максим Сысоев.
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Сейчас квартиры
«Мы сейчас подготовили документы на внесение изменений в жилищное законодательство и в жилищный кодекс об изменении, чтобы можно было предоставлять с учетом того состава семьи, которое у нас будет у
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