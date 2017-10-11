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13:22 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Ключи от новых квартир получили сегодня 60 детей-сирот

Квартиры сегодня получили 60 детей-сирот из Екатеринбурга. Каждому досталась новая однокомнатная квартира с отделкой под ключ.

Источник: Вести - Екатеринбург

Эту светлую и чистую квартиру в 37 квадратных метров Максим ждал несколько лет. Времени зря не терял: получил высшее образование, устроился на работу. Теперь, говорит, можно задуматься и о создании семьи.

«Я не заводил никаких серьезных отношений, понятно по каким причинам — не было своей квартиры, а чужие я, естественно, не рассматривал. Все должно быть свое, тем более у мужчины», — считает новосёл Максим Сысоев.

Вместе с Максимом сегодня новоселье отмечают еще 60 детей-сирот. Они получили ключи от собственных квартир в новом жилом комплексе. Каждая с косметической отделкой и необходимой сантехникой. «Это жилье находится в собственности Свердловской области 5 лет, затем по истечении этих пяти лет, если все хорошо у сироты, то заключается договор социального найма. Дальше есть право жилье приватизировать и распоряжаться своей собственностью так, как он посчитает нужным», — пояснила консультант аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области Наталья Уланова.

Сейчас квартиры детям-сиротам выдают исключительно на одного человека, получается лишь чуть больше 30 квадратных метров. Но за время ожидания новоселья многие нуждающиеся успевают обзавестись собственными семьями. Возможно, скоро это будут учитывать при выдаче квартир.

«Мы сейчас подготовили документы на внесение изменений в жилищное законодательство и в жилищный кодекс об изменении, чтобы можно было предоставлять с учетом того состава семьи, которое у нас будет у детей-сирот. Но это пока только будущее», — сказала заместитель директора государственного казенного учреждения «Фонд жилищного строительства Людмила Коломина.

До конца года новоселье в Свердловской области успеют отпраздновать еще более четырехсот детей-сирот.

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