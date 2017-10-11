Суд в Красноярске оштрафовал Azur Air за задержки чартерных рейсов летом

По данным Горбуновой, проверку исполнения ООО «АЗУР Эйр» воздушного законодательства при выполнении чартерных авиарейсов проводила Красноярская транспортная прокуратура. По результатам проверки в отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

«В ходе проверки выявлены факты задержек чартерных авиарейсов из разных городов России (Санкт-Петербург, Красноярск, Москва, Челябинск, Барнаул, Сургут, Калининград, Пермь, Воронеж), имевшие место летом текущего года по вине авиакомпании. При этом в нарушение требований федерального законодательства авиакомпанией резервные воздушные суда не предоставлялись, либо предоставлялись несвоевременно», — сказала представитель прокуратуры.

«По итогам рассмотрения указанных административных дел… мировым судом судебного участка № 87 в Советском районе Красноярска ООО “АЗУР Эйр” привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 600 тысяч рублей», — отметила Горбунова.