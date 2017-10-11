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14:29 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Красноярске оштрафовал Azur Air за задержки чартерных рейсов летом

КРАСНОЯРСК, 11 окт — РИА Новости. Авиакомпания Azur Air выплатит более чем 600 тысяч рублей штрафа за задержки чартерных рейсов из нескольких городов России минувшим летом, сообщила РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По данным Горбуновой, проверку исполнения ООО «АЗУР Эйр» воздушного законодательства при выполнении чартерных авиарейсов проводила Красноярская транспортная прокуратура. По результатам проверки в отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

«В ходе проверки выявлены факты задержек чартерных авиарейсов из разных городов России (Санкт-Петербург, Красноярск, Москва, Челябинск, Барнаул, Сургут, Калининград, Пермь, Воронеж), имевшие место летом текущего года по вине авиакомпании. При этом в нарушение требований федерального законодательства авиакомпанией резервные воздушные суда не предоставлялись, либо предоставлялись несвоевременно», — сказала представитель прокуратуры.

«По итогам рассмотрения указанных административных дел… мировым судом судебного участка № 87 в Советском районе Красноярска ООО “АЗУР Эйр” привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 600 тысяч рублей», — отметила Горбунова.

Azur air — российская чартерная авиакомпания, базирующаяся в московском аэропорту «Домодедово». Компания осуществляет рейсы из более чем 30 городов России по 22 туристическим направлениям. Парк компании состоит из самолетов Boeing 737−800, 767−300 и 757−200.

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