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15:06 (мск), источник: Uzdaily.uz

Узбекистан открыл торговый центр в Худжанде

Торговый центр Узбекистана открыт в Худжанде (Таджикистане). Об этом сообщают СМИ Таджикистана.

Источник: Uzdaily.uz

Посол Узбекистана в Таджикистане Шокосим Шоисломов принял участие в церемонии открытия торгового центра.

Торговый центр будет реализовывать промышленные и продовольственные товары, стройматериалы и запчасти автомашин, различные напитки, спортивные товары и ювелирные изделия.

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