Узбекистан открыл торговый центр в Худжанде
Торговый центр Узбекистана открыт в Худжанде (Таджикистане). Об этом сообщают СМИ Таджикистана.
Торговый центр Узбекистана открыт в Худжанде (Таджикистане). Об этом сообщают СМИ Таджикистана.
Посол Узбекистана в Таджикистане Шокосим Шоисломов принял участие в церемонии открытия торгового центра.
Торговый центр будет реализовывать промышленные и продовольственные товары, стройматериалы и запчасти автомашин, различные напитки, спортивные товары и ювелирные изделия.