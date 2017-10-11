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15:06 (мск), источник: Kommersant.uz

Предприятия кадастра Ташкента приостановили выдачу справок

Начиная с 11 октября 2017 года в Ташкенте при осуществлении сделок по купле-продаже, мене, дарению объектов недвижимости информацию о составе и принадлежности зданий и сооружений нотариальным конторам предоставляет госпредприятие «Землеустройства и кадастра недвижимости Ташкента».

Источник: Kommersant.uz

Информация передается посредством межведомственной электронной системы взаимодействия.

По данным компании, выдача бумажных справок для купли-продажи, мены, дарению недвижимости приостановлена.

«Внедрение межведомственного электронного взаимодействия и обмена сведениями позволит в несколько раз сократить количество излишних обращений владельцев недвижимости в районные филиалы “Землеустройства и кадастра недвижимости Ташкента”, сэкономит при этом их рабочее и свободное время, и приведет к снижению потока граждан и количества очередей в нотариальных конторах и районных филиалах предприятия кадастра», — отмечается в сообщении.

Напомним, в Узбекистане введена автоматизированная информационная система «Нотариус», предусматривающая отмену требований по сбору многочисленных бумажных справок с различных учреждений, автоматизацию процедур, связанных с осуществлением нотариальных действий, формирование единой базы данных по запретам отчуждения и аресту недвижимого имущества и автомототранспортных средств, а также оказание государственных услуг при осуществлении нотариальных действий путем межведомственного электронного взаимодействия.

Упрощенный механизм совершения сделок при операциях с недвижимым имуществом приведет к ограничению деятельности всевозможных незаконных посреднических структур на рынке недвижимости.

Система должна была заработать в Ташкенте с с 1 июля 2017 года, а в остальных регионах Узбекистана планируется ее внедрение с 1 июля 2018 года.

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