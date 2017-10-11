Предприятия кадастра Ташкента приостановили выдачу справок
Начиная с 11 октября 2017 года в Ташкенте при осуществлении сделок по
Начиная с 11 октября 2017 года в Ташкенте при осуществлении сделок по
Информация передается посредством межведомственной электронной системы взаимодействия.
По данным компании, выдача бумажных справок для
«Внедрение межведомственного электронного взаимодействия и обмена сведениями позволит в несколько раз сократить количество излишних обращений владельцев недвижимости в районные филиалы “Землеустройства и кадастра недвижимости Ташкента”, сэкономит при этом их рабочее и свободное время, и приведет к снижению потока граждан и количества очередей в нотариальных конторах и районных филиалах предприятия кадастра», — отмечается в сообщении.
Напомним, в Узбекистане введена автоматизированная информационная система «Нотариус», предусматривающая отмену требований по сбору многочисленных бумажных справок с различных учреждений, автоматизацию процедур, связанных с осуществлением нотариальных действий, формирование единой базы данных по запретам отчуждения и аресту недвижимого имущества и автомототранспортных средств, а также оказание государственных услуг при осуществлении нотариальных действий путем межведомственного электронного взаимодействия.
Упрощенный механизм совершения сделок при операциях с недвижимым имуществом приведет к ограничению деятельности всевозможных незаконных посреднических структур на рынке недвижимости.
Система должна была заработать в Ташкенте с с 1 июля 2017 года, а в остальных регионах Узбекистана планируется ее внедрение с 1 июля 2018 года.