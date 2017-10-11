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14:53 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове введут новые правила продажи алкоголя

Согласно вводящимся поправкам к закону, теперь продавцы алкоголя будут оштрафованы в случае продажи спиртного не достигшим 21 года.

Источник: Actualitati.md

Таким образом, согласно поправке, алкоголь теперь будет отпускаться не с 18, а с 21 года.

Тот, кто все же пренебрежёт нормами закона, будет оштрафован на 5000 леев с лишением права на осуществление определенных видов деятельности на срок от трех месяцев до одного года или без такового.

Отметим, что на данный момент в Молдове действует ограничение до 18 лет.

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