В Молдове введут новые правила продажи алкоголя

Таким образом, согласно поправке, алкоголь теперь будет отпускаться не с 18, а с 21 года.

Тот, кто все же пренебрежёт нормами закона, будет оштрафован на 5000 леев с лишением права на осуществление определенных видов деятельности на срок от трех месяцев до одного года или без такового.