Петербуржцам придется заплатить 2,3 млн. рублей за отдых почетных граждан

Депутаты решили, что почетным гражданам необходимо получать санаторно-курортное лечение в учреждениях Ленобласти. Причем, все услуги будут предоставляться бесплатно. Документ принят в первом чтении.

Стоимость однодневного проживания в однокомнатном одноместном номере среднестатистического санатория составляет 6835 рублей. Таким образом, за две недели отдыха сумма вырастет до 95 тыс. 690 руб. Если же все почетные граждане Петербурга один раз в год в течение 14 дней будут проживать в санатории, потребуется выделение 2,3 млн рублей из городского бюджета.