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17:38 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербуржцам придется заплатить 2,3 млн. рублей за отдых почетных граждан

Патриарх Кирилл, Валентина Матвиенко и другие 24 почетных гражданина Петербурга смогут получить санаторно-курортное лечение бесплатно.

11 октября стало известно, что парламент Петербурга расширит перечень привилегий, получаемых почетными гражданами города.

Депутаты решили, что почетным гражданам необходимо получать санаторно-курортное лечение в учреждениях Ленобласти. Причем, все услуги будут предоставляться бесплатно. Документ принят в первом чтении.

Чиновники подсчитали, что в данный момент у Петербурга имеется 24 почетных гражданина.

Стоимость однодневного проживания в однокомнатном одноместном номере среднестатистического санатория составляет 6835 рублей. Таким образом, за две недели отдыха сумма вырастет до 95 тыс. 690 руб. Если же все почетные граждане Петербурга один раз в год в течение 14 дней будут проживать в санатории, потребуется выделение 2,3 млн рублей из городского бюджета.

Напомним, что в мае 2017 года почетными гражданами Петербурга были признаны Патриарх Кирилл и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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