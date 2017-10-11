Петербуржцам придется заплатить 2,3 млн. рублей за отдых почетных граждан
Патриарх Кирилл, Валентина Матвиенко и другие 24 почетных гражданина Петербурга смогут получить
Патриарх Кирилл, Валентина Матвиенко и другие 24 почетных гражданина Петербурга смогут получить
11 октября стало известно, что парламент Петербурга расширит перечень привилегий, получаемых почетными гражданами города.
Депутаты решили, что почетным гражданам необходимо получать
Стоимость однодневного проживания в однокомнатном одноместном номере среднестатистического санатория составляет 6835 рублей. Таким образом, за две недели отдыха сумма вырастет до 95 тыс. 690 руб. Если же все почетные граждане Петербурга один раз в год в течение 14 дней будут проживать в санатории, потребуется выделение 2,3 млн рублей из городского бюджета.
Напомним, что в мае 2017 года почетными гражданами Петербурга были признаны Патриарх Кирилл и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.