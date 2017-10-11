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14:01 (мск), источник: ИА REGNUM

В Свердловской области сокращается население и растут заработки

Естественная убыль населения в регионе продолжается второй год подряд.

Источник: Reuters

Население Свердловской области по итогам восьми месяцев 2017 года уменьшилось на 3210 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловскстата корреспонденту ИА REGNUM.

С января по конец августа в регионе зарегистрировано 36 086 родившихся, а умерло за этот же период в Свердловской области 39 296 человек. При этом за аналогичный период 2016 года родились 40 768 человек и умерли 40 741 свердловчан.

За первые восемь месяцев 2017 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличилось число браков. Так с января по август их зарегистрировано 22 245, тогда как в 2016 году было зарегистрировано 21 606 браков. Число разводов остаётся примерно на одном уровне: 13 139 в 2017 году и 13 152 в 2016 году.

Также Свердловскстат представил информацию о среднемесячной начисленной заработной плате работников организаций по основному виду деятельности за первые восемь месяцев 2017 года. Она составила более 33 778 рублей и это на 5,5% больше, чем среднемесячная зарплата с января по август 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, отрицательная демографическая динамика наблюдается в Свердловской области второй год подряд. До 2015 года наблюдалось превышение рождаемости над смертностью. Однако уже в 2016 году показатели поменялись местами, и смертность вновь начала превышать рождаемость.

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