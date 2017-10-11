Источник: РИА "Новости"

Третьяк встретится с Травниковым и обсудит строительство ледовой арены к МЧМ-2023, об этом сообщает ТАСС.

«Есть соответствующее постановление правительства. Там [в Новосибирске] нет никаких проблем, ледовая арена там должна быть построена — в этом нет сомнений, — сказал Третьяк. — В ближайшее время я лечу на 55-летие новосибирского хоккея и встречусь с губернатором. Даже нет сомнений в том, что там все будет в порядке», — цитирует главу ФХР агентство.

Напомним, ранее депутаты Горсовета отказались перезонировать территорию рядом с потенциальным местом строительства Ледовой арены.

Экс-губернатор Новосибирской области Городецкий заявлял, что в настоящий момент прорабатывается вопрос поиска нового источника финансирования: «Поскольку земля не утверждена, будем искать другую финансово-экономическую модель и другое место, за ближайшие два месяца определимся — осталось мало времени», — сказал Городецкий.

Согласно проекту строительства, на территории в 40 гектаров на берегу реки Обь будет построена не только Ледовая арена, но и жилой комплекс, станция метро и другие объекты инфраструктуры. Компания «Парк чемпионов» представила во вторник властям Новосибирской области эскизный проект многофункциональной арены. Ее общая площадь составит 35 тыс. кв. метров, высота — 34,6 метра. Более 600 кв. м помещений будет отведено для ХК «Сибирь». Многофункциональная арена рассчитана на 150 массовых мероприятий в год. Жилая и коммерческая застройка территории запланирована на 16,8 тыс. человек.

Напомним, 19 мая на Конгрессе Международной федерации хоккея от Новосибирска была подана заявка на право принять Молодёжный ЧМ по хоккею в 2023 году. Презентовали её президент ФХР Владислав Третьяк, губернатор Владимир Городецкий и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Сибирскую презентацию на Конгрессе оценили высоко.

«У Новосибирска была очень хорошая презентация. Знаете, я был в Новосибирске, это замечательное место. И для молодых хоккеистов будет потрясающим опытом поехать в Новосибирск. Я знаю, что Россия умеет организовывать подобные турниры, в Уфе МЧМ-2013 прошёл очень хорошо», — заявил глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.