Сотрудники Mail.Ru Group проведут уроки по IT в школах России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана

«Крайне редко у сегодняшних школьников есть возможность лично пообщаться с профессионалами отрасли, которые когда-то учились в той же школе и, возможно, сидели за той же партой. Тем более если твоя школа расположена, например, в Южно-Сахалинске, Стерлитамаке, Челябинске или в селе Новая Усмань Воронежской области. Мы хотим, чтобы после наших мероприятий каждый школьник поверил, что он тоже может построить успешную карьеру в IT-сфере, что у него уже есть для этого все инструменты. Хотим тем самым подтолкнуть ребят к осмысленному выбору своего пути профессионального становления», — прокомментировал генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев.