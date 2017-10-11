Закрылся связанный с бывшей женой Сечина санаторий «Каширские роднички»
«Каширские роднички», ставшие причиной акционерного конфликта с участием
«Каширские роднички», ставшие причиной акционерного конфликта с участием
Подмосковный санаторий «Каширские роднички» закрыт, сотрудников уволили, сообщили РБК представители его совладельцев — бывший гендиректор Татьяна Романова (представляет интересы компаний, связанных в том числе с
Совладельцы санатория находятся в корпоративном конфликте.
«По моей информации уволили 98 человек — практически весь коллектив, — рассказала РБК Романова. — С въезда сняли баннер с названием санатория».
В базе СПАРК заявлений о ликвидации или реорганизации ООО «Санаторий Каширские роднички» пока нет. Но источник, близкий к бизнесменам Эльдару Османову и Юрию Шульгину подтвердил РБК информацию о его закрытии и увольнениях.
«Каширские роднички»
«Санаторий действительно закрыт, а персонал уволен в соответствии с со всеми требованиями Трудового кодекса», — заявил собеседник РБК. По его словам, санаторий будет перепрофилирован в
«Договор сублизинга был расторгнут 1 июня 2017 года, так что
Бывший сотрудник ООО «Санаторий «Каширские роднички» сообщил РБК, что расторжение трудовых отношений происходило по соглашению сторон.
[Увольняли] с выплатой существующей задолженности за август-сентябрь по зарплате. Им также выплатили две средние заработные платы.
Ранее РБК сообщал о корпоративном конфликте акционеров «Каширских родничков» — совладельцев региональных энергосбытовых компаний, среди которых
Спустя четыре дня после последней смены руководства санатория в Москве было совершено покушение на владельца компании, которой принадлежит 32,99% ООО «Санаторий Каширские роднички», Алима Дадуева. Его автомобиль был обстрелян на проспекте Вернадского, Дадуев был госпитализирован с огнестрельными ранениями. По словам источников РБК в следственных органах, сейчас прорабатывается версия о связи покушения с