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17:35 (мск), источник: РБК

Закрылся связанный с бывшей женой Сечина санаторий «Каширские роднички»

«Каширские роднички», ставшие причиной акционерного конфликта с участием бизнес-партнеров Марины Сечиной, закрыты, все сотрудники уволены. Санаторий возобновит работу после смены названия и концепции.

Каширские роднички / Kashira springs

Подмосковный санаторий «Каширские роднички» закрыт, сотрудников уволили, сообщили РБК представители его совладельцев — бывший гендиректор Татьяна Романова (представляет интересы компаний, связанных в том числе с экс-супругой главы «Роснефти» Мариной Сечиной) и источник, близкий к бизнесменам Эльдару Османову и Юрию Шульгину.

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Совладельцы санатория находятся в корпоративном конфликте.

«По моей информации уволили 98 человек — практически весь коллектив, — рассказала РБК Романова. — С въезда сняли баннер с названием санатория».

По словам Романовой, юридическое лицо — ООО «Санаторий Каширские роднички» — готовится к ликвидации.

В базе СПАРК заявлений о ликвидации или реорганизации ООО «Санаторий Каширские роднички» пока нет. Но источник, близкий к бизнесменам Эльдару Османову и Юрию Шульгину подтвердил РБК информацию о его закрытии и увольнениях.

«Каширские роднички»

«Санаторий действительно закрыт, а персонал уволен в соответствии с со всеми требованиями Трудового кодекса», — заявил собеседник РБК. По его словам, санаторий будет перепрофилирован в спа-центр, и сменит название. «Шумиха в СМИ, все эти публикации про захваты и прочее негативно сказались на репутации санатория — кто поедет отдыхать в место, про которое пишут такое, — объяснил источник РБК. — К тому же хотелось бы сделать комплекс более современным — сейчас в нем еще очень много от советских времен, в негативном смысле этого слова».

Источник подтвердил планы по ликвидации юрлица. По его словам ООО «Санаторий Каширские роднички» не было собственником комплекса, выступая субарендатором.

«Договор сублизинга был расторгнут 1 июня 2017 года, так что де-юре эта компания больше не имеет отношения к имущественному комплексу санатория. Вместе с тем весь персонал был оформлен на это юрлицо, поэтому сотрудникам в любом случае пришлось бы проходить через процедуру расторжения трудовых договоров».

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Бывший сотрудник ООО «Санаторий «Каширские роднички» сообщил РБК, что расторжение трудовых отношений происходило по соглашению сторон.

[Увольняли] с выплатой существующей задолженности за август-сентябрь по зарплате. Им также выплатили две средние заработные платы.
Бывший сотрудник ООО «Санаторий «Каширские роднички»

Ранее РБК сообщал о корпоративном конфликте акционеров «Каширских родничков» — совладельцев региональных энергосбытовых компаний, среди которых экс-супруга главы «Роснефти» Марина Сечина.

В июле и сентябре 2017 года здание санатория дважды захватывали вооруженные ЧОПы, представлявшие интересы конфликтующих сторон.

Спустя четыре дня после последней смены руководства санатория в Москве было совершено покушение на владельца компании, которой принадлежит 32,99% ООО «Санаторий Каширские роднички», Алима Дадуева. Его автомобиль был обстрелян на проспекте Вернадского, Дадуев был госпитализирован с огнестрельными ранениями. По словам источников РБК в следственных органах, сейчас прорабатывается версия о связи покушения с бизнес-интересами предпринимателя.

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