Закрылся связанный с бывшей женой Сечина санаторий «Каширские роднички»

Подмосковный санаторий «Каширские роднички» закрыт, сотрудников уволили, сообщили РБК представители его совладельцев — бывший гендиректор Татьяна Романова (представляет интересы компаний, связанных в том числе с экс-супругой главы «Роснефти» Мариной Сечиной) и источник, близкий к бизнесменам Эльдару Османову и Юрию Шульгину.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BL5-44Nh1lx/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Татьяна Арбузова (@tatishatalina)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-23T12:47:49+00:00">Окт 23 2016 в 5:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Совладельцы санатория находятся в корпоративном конфликте.

«По моей информации уволили 98 человек — практически весь коллектив, — рассказала РБК Романова. — С въезда сняли баннер с названием санатория».

По словам Романовой, юридическое лицо — ООО «Санаторий Каширские роднички» — готовится к ликвидации.

В базе СПАРК заявлений о ликвидации или реорганизации ООО «Санаторий Каширские роднички» пока нет. Но источник, близкий к бизнесменам Эльдару Османову и Юрию Шульгину подтвердил РБК информацию о его закрытии и увольнениях.

«Каширские роднички»

«Санаторий действительно закрыт, а персонал уволен в соответствии с со всеми требованиями Трудового кодекса», — заявил собеседник РБК. По его словам, санаторий будет перепрофилирован в спа-центр, и сменит название. «Шумиха в СМИ, все эти публикации про захваты и прочее негативно сказались на репутации санатория — кто поедет отдыхать в место, про которое пишут такое, — объяснил источник РБК. — К тому же хотелось бы сделать комплекс более современным — сейчас в нем еще очень много от советских времен, в негативном смысле этого слова».

Источник подтвердил планы по ликвидации юрлица. По его словам ООО «Санаторий Каширские роднички» не было собственником комплекса, выступая субарендатором.

«Договор сублизинга был расторгнут 1 июня 2017 года, так что де-юре эта компания больше не имеет отношения к имущественному комплексу санатория. Вместе с тем весь персонал был оформлен на это юрлицо, поэтому сотрудникам в любом случае пришлось бы проходить через процедуру расторжения трудовых договоров».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZ-s67HAoqM/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ksenia Shik (@evgennych)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-08T08:06:32+00:00">Окт 8 2017 в 1:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бывший сотрудник ООО «Санаторий «Каширские роднички» сообщил РБК, что расторжение трудовых отношений происходило по соглашению сторон.

[Увольняли] с выплатой существующей задолженности за август-сентябрь по зарплате. Им также выплатили две средние заработные платы. Бывший сотрудник ООО «Санаторий «Каширские роднички»

Ранее РБК сообщал о корпоративном конфликте акционеров «Каширских родничков» — совладельцев региональных энергосбытовых компаний, среди которых экс-супруга главы «Роснефти» Марина Сечина.

В июле и сентябре 2017 года здание санатория дважды захватывали вооруженные ЧОПы, представлявшие интересы конфликтующих сторон.