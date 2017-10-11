Официальный уровень безработицы в Челябинской области сократился, но общая ситуация на рынке труда не вызывает оптимизма

К такому выводу пришли участники состоявшейся сегодня в Челябинске пресс-конференции — представители Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, Государственной инспекции труда и рекрутинговых компаний.
Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник информационно-аналитического отдела Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Елена Кабирова, количество южноуральцев, имевших на начало октября 2017 года статус безработных по сравнению с 2016 годом уменьшилось с 30 тысяч 887-ми до 25 тысяч 297 -ми человек. На сегодня безработными являются 24 тысячи 435 человек. Уровень регистрируемой безработицы сократился в регионе с 1,66 до 1,37. Количество незанятых южноуральцев на каждую имеющуюся вакансию уменьшилось с 1,55 до 1,02. Число предлагаемых работодателями вакансий выросло с 22 тысяч 327-ми до 27 тысяч 795-ти. Всего в 2017 году по сравнению с 2016 годом в Челябинской области ожидается снижение количества безработных почти на шесть тысяч человек.
По словам заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Челябинской области по правовым вопросам Ирины Жариковой, в регионе осуществляется постоянный мониторинг работодателей, заявивших о планируемых сокращениях работников. Сейчас о планируемом высвобождении двух тысяч 568-ми работников заявили 218 предприятий и организаций. В том числе 11 организаций планируют сократить тысячу 163 человека. Из сокращенных в результате ликвидации АО «Уфалейникель» тысячи 859-ти жителей Верхнего Уфалея на сегодня трудоустроены 788 человек, еще 845 бывших никельщиков получают пособия по безработице. Максимальный размер пособия сейчас составляет четыре тысячи 900 рублей плюс уральский коэффициент, минимальный — 850 рублей плюс уральский коэффициент. В январе 2018 года ожидается сокращение 474 работников Управления Федеральной противопожарной службы, 266 работников банка «Резерв» и 132-х работников кадастровой службы. Часть намеченных к высвобождению работников уже трудоустроена.