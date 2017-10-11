Официальный уровень безработицы в Челябинской области сократился, но общая ситуация на рынке труда не вызывает оптимизма

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник информационно-аналитического отдела Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Елена Кабирова, количество южноуральцев, имевших на начало октября 2017 года статус безработных по сравнению с 2016 годом уменьшилось с 30 тысяч 887-ми до 25 тысяч 297 -ми человек. На сегодня безработными являются 24 тысячи 435 человек. Уровень регистрируемой безработицы сократился в регионе с 1,66 до 1,37. Количество незанятых южноуральцев на каждую имеющуюся вакансию уменьшилось с 1,55 до 1,02. Число предлагаемых работодателями вакансий выросло с 22 тысяч 327-ми до 27 тысяч 795-ти. Всего в 2017 году по сравнению с 2016 годом в Челябинской области ожидается снижение количества безработных почти на шесть тысяч человек.