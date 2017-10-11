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14:37 (мск), источник: РИА Крым

Официальный дилер Volkswagen в Крыму рассказал о ситуации с продажей своих авто на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости (Крым). Владельцам автомобилей Volkswagen в Крыму не стоит опасаться: на полуострове продолжается свободная продажа автомобилей данного производителя, а также запчастей к ним.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости (Крым) рассказал генеральный директор ООО «Крым-Автохолдинг» — официального дилера Volkswagen в Крыму, Дмитрий Семенов, комментируя появившееся в СМИ сообщение о введенных немецким автомобильным концерном ограничениях на продажу своего транспорта на полуострове.

Ранее СМИ сообщили о том, что Volkswagen запретил продавать в Крыму грузовики, коммерческие автомобили на 10 и более пассажиров, машины спецназначения (например, мобильные мастерские или радиологические лаборатории), а также запчасти к ним.

Как отметил гендиректор «Крым-Автохолдинга», на данный момент предприятие не получало никаких официальных писем от импортера и продолжает работать в прежнем режиме.

«Изначально в 2015 году из-за санкций импортер подписал с нами только дилерский договор по легковым автомобилям. По коммерческим автомобилям договор подписан не был. Поэтому для нас по сути ничего не меняется. Мы не закрываемся, продолжаем работать, как и раньше»
Семенов

При этом, несмотря на отсутствие договора на поставку в Крым коммерческих автомобилей Volkswagen, на полуострове можно приобрести машины этого класса. Глава компании пояснил, что машины коммерческого назначения на полуостров привозят под заказ. Однако сегодня спрос на эти авто в Крыму, по словам Семенова, невысок.

Кроме того, гендиректор «Крым-Автохолдинга» заверил, что в запчастях для автомобилей Volkswagen в Крыму также нет недостатка.

«У нас есть склады в Симферополе и Севастополе по 600 квадратных метров, с современными складскими двухъярусными системами. Запчастей там просто валом — на любой вкус и цвет, с гарантией. Крымчане пользуются этими услугами, и мы в свою очередь выполняем свои обязательства по гарантийному ремонту», — подчеркнул он.

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