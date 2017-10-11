Нелегальным таксистам не скрыться от «Ока Исекешева»

По его словам, новая система «Сергек» фиксирует выезд водителей-частников на линии Bus Lane.
«Мы сейчас наблюдаем такую ситуацию, что нелегальные таксисты выезжают на выделенные полосы и считают, что останутся безнаказанными. Хотел бы напомнить, что в сентябре была запущена система фото- и видеофиксации “Сергек”, с помощью которой фиксируются факты нарушений ПДД, в том числе выезд водителей-частников на линии Bus Lane», — сообщил М. Курманов.
Система «Сергек», продолжил он, позволяет считывать госномера автомобилей. Номера официальных такси, которые зарегистрировались в Управлении пассажирского транспорта, уже внесены в базу данных. Соответственно, владельцы нелегальных такси, выезжающих на линии Bus Lane, будут привлекаться к адмответственности.