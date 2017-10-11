Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Немецкие СМИ рассказали почему российские С-400 покупает весь мир
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Совладельца «Юлмарта» обвинили в мошенничестве на 1 млрд руб.
Свиной, гонконгский или B. Какого гриппа ждать в этом сезоне
Минобороны допустило срыв мирного соглашения в Сирии из-за США
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Цискаридзе после скандала: Можешь собирать вещи - СМИ
Польская полиция сутки издевались над украинкой
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Утратил видение перспективы»: Басков о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов сказал фанатам о здоровье
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Михаил Задорнов высказался о слухах СМИ о его болезни
"Клавуся": Пугачева опубликовала снимок внучки
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
14:39 (мск), источник: Newtimes.kz

Нелегальным таксистам не скрыться от «Ока Исекешева»

Председатель Ассоциации транспортников Астаны Медет Курманов предупредил водителей, занимающихся частным извозом, об ответственности за выезд на выделенные полосы Bus Lane, сообщает медиацентр столичного акимата.

Источник: Newtimes.kz

По его словам, новая система «Сергек» фиксирует выезд водителей-частников на линии Bus Lane.

«Мы сейчас наблюдаем такую ситуацию, что нелегальные таксисты выезжают на выделенные полосы и считают, что останутся безнаказанными. Хотел бы напомнить, что в сентябре была запущена система фото- и видеофиксации “Сергек”, с помощью которой фиксируются факты нарушений ПДД, в том числе выезд водителей-частников на линии Bus Lane», — сообщил М. Курманов.

Система «Сергек», продолжил он, позволяет считывать госномера автомобилей. Номера официальных такси, которые зарегистрировались в Управлении пассажирского транспорта, уже внесены в базу данных. Соответственно, владельцы нелегальных такси, выезжающих на линии Bus Lane, будут привлекаться к адмответственности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Алматинской области перед судом предстала мать, бросившая на пол семимесячную дочку
Испания готова приостановить самоуправление Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Минфин: государство «отрегулирует» обращение криптовалют
Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая (фото)
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
Госдума повысила штрафы не пропустившим пешеходов на «зебре» водителям
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь