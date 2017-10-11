Нелегальным таксистам не скрыться от «Ока Исекешева»

«Мы сейчас наблюдаем такую ситуацию, что нелегальные таксисты выезжают на выделенные полосы и считают, что останутся безнаказанными. Хотел бы напомнить, что в сентябре была запущена система фото- и видеофиксации “Сергек”, с помощью которой фиксируются факты нарушений ПДД, в том числе выезд водителей-частников на линии Bus Lane», — сообщил М. Курманов.