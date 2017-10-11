В первом чтении принят закон, отменяющий термин «эконом-класс»
Будет отменен термин «жилье экономического класса» и вводит вместо него понятие «стандартное жилье».
Будет отменен термин «жилье экономического класса» и вводит вместо него понятие «стандартное жилье».
Сегодня Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере жилищного строительства в нашей стране.
Как сообщает РИА «Новости», будет отменен термин «жилье экономического класса» и вводит вместо него понятие «стандартное жилье». Согласно принятому законодателями в первом чтении документу, Минстрой России будет устанавливать требования к стандартному жилью.
До установления таких требований под стандартным будет пониматься жилье, соответствующее условиям отнесения к жилью экономического класса. Но сам термин скоро может исчезнуть.
Нельзя не напомнить, что в конце августа этого года, заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин говорил, что министерство скоро представит на широкое обсуждение новые стандарты доступного и качественного жилья.