В первом чтении принят закон, отменяющий термин «эконом-класс»

Сегодня Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере жилищного строительства в нашей стране.

Как сообщает РИА «Новости», будет отменен термин «жилье экономического класса» и вводит вместо него понятие «стандартное жилье». Согласно принятому законодателями в первом чтении документу, Минстрой России будет устанавливать требования к стандартному жилью.

До установления таких требований под стандартным будет пониматься жилье, соответствующее условиям отнесения к жилью экономического класса. Но сам термин скоро может исчезнуть.