Власти Севастополя намерены к 2020 году привести дороги города в нормативное состояние

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Севастополя планирует привести все дороги города в нормативное состояние к 2020 году, на что из местного бюджета ежегодно будет выделяться 2 млрд рублей. Об этом сообщил в среду журналистам замдиректора Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Евгений Исаков.

«Разработан план на 2017−2019 годы, мы видим, что для того, чтобы максимально привести [дороги] к нормативному состоянию, нужно финансирование около 2 млрд рублей в год, не учитывая объемы, которые могут быть выделены из федерального бюджета. Именно так — по 2 млрд в год на дорожную деятельность — планируется на 2017−2019 годы, примерно такая же цифра и в этом году. За эти деньги можно привести в нормативное состояние за 2017−2020 годы всю улично-дорожную сеть», — сказал Исаков.