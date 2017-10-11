Оплаченная свобода. Бизнесмены смогут застраховать себя от «посадок»

Источник: Ежедневник.by

Для этого вводится особый порядок разбирательства по отдельным экономическим преступлениям и административным нарушениям, пишет «Экономическая газета».

При этом уголовное дело или административный процесс либо не будут открываться вообще, либо пройдут по более мягкой процедуре, исключающей задержание и заключение под стражу. Претендовать на него смогут граждане, которые заранее обзаведутся обеспечительным депозитом для обеспечения возмещения причиненного нарушением вреда. Для этого нужно заблаговременно положить не менее 50 тыс.рублей на счет в «Беларусбанке» — в рублях или в валюте (с пересчетом по курсу Нацбанка), наличными или по безналу.

Внести такой депозит будет позволено как за самого себя, так и за других, можно распространить его действие сразу на нескольких лиц. Круг «вносящих» и «обеспеченных» лиц не ограничивается. Например, компания сможет внести депозит за своих работников, учредитель — за свою фирму и т. п. Допускается отзыв и пополнение депозита, но проценты по нему не начисляются. Сведения о депозите составят банковскую тайну, но правоохранительные органы получат к ним доступ через систему дистанционного банковского обслуживания банка (СДБО).

При наличии поводов и оснований для возбуждения уголовного дела или начала административного процесса правоохранители через СДБО выяснят, есть ли у нарушителя обеспечительный депозит. Если он имеется и суммы хватает для покрытия публичных обязательств (неуплаченных налогов, дохода, полученного преступным путем или в результате совершения административного правонарушения, обязанности по возмещению причиненного ущерба/вреда), то уголовное дело не возбуждается и административный процесс не начинается. Правоохранительный орган блокирует через СДБО часть депозита, соответствующую сумме публичных обязательств, принимает постановление об обращении этой части в доход государства, а банк спишет требуемую сумму со счета. Одновременно данное постановление направляется проверенному лицу, которому в 20-дневный срок придется уплатить в бюджет компенсацию в размере 30% суммы публичных обязательств. В противном случае эту сумму взыщут принудительно судебные исполнители.