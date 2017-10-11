Оплаченная свобода. Бизнесмены смогут застраховать себя от «посадок»
Согласно проекту декрета «Об обеспечительном депозите», бизнесмены смогут не опасаться за свою свободу, даже если они выйдут за правовые рамки.
Согласно проекту декрета «Об обеспечительном депозите», бизнесмены смогут не опасаться за свою свободу, даже если они выйдут за правовые рамки.
Для этого вводится особый порядок разбирательства по отдельным экономическим преступлениям и административным нарушениям, пишет «Экономическая газета».
При этом уголовное дело или административный процесс либо не будут открываться вообще, либо пройдут по более мягкой процедуре, исключающей задержание и заключение под стражу. Претендовать на него смогут граждане, которые заранее обзаведутся обеспечительным депозитом для обеспечения возмещения причиненного нарушением вреда. Для этого нужно заблаговременно положить не менее 50 тыс.рублей на счет в «Беларусбанке» — в рублях или в валюте (с пересчетом по курсу Нацбанка), наличными или по безналу.
Внести такой депозит будет позволено как за самого себя, так и за других, можно распространить его действие сразу на нескольких лиц. Круг «вносящих» и «обеспеченных» лиц не ограничивается. Например, компания сможет внести депозит за своих работников, учредитель — за свою фирму
При наличии поводов и оснований для возбуждения уголовного дела или начала административного процесса правоохранители через СДБО выяснят, есть ли у нарушителя обеспечительный депозит. Если он имеется и суммы хватает для покрытия публичных обязательств (неуплаченных налогов, дохода, полученного преступным путем или в результате совершения административного правонарушения, обязанности по возмещению причиненного ущерба/вреда), то уголовное дело не возбуждается и административный процесс не начинается. Правоохранительный орган блокирует через СДБО часть депозита, соответствующую сумме публичных обязательств, принимает постановление об обращении этой части в доход государства, а банк спишет требуемую сумму со счета. Одновременно данное постановление направляется проверенному лицу, которому в 20-дневный срок придется уплатить в бюджет компенсацию в размере 30% суммы публичных обязательств. В противном случае эту сумму взыщут принудительно судебные исполнители.
Если обеспечительного депозита не хватит для покрытия суммы публичных обязательств, то уголовного дела или административного процесса не избежать. Но проходить они будут куда мягче. Проверенному лицу не грозят меры принуждения, лишающие его свободы, а наличие депозита станет обстоятельством, смягчающим ответственность, и даже дополнительным основанием для освобождения от нее. Срок или размер наказания не будут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида основного наказания.