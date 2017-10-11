На Южном Урале растет спрос на ветеринаров, врачей, IT-специалистов и высококвалифицированных рабочих
Перспективам развития ситуации на рынке труда Челябинской области была посвящена состоявшаяся в Челябинске
Перспективам развития ситуации на рынке труда Челябинской области была посвящена состоявшаяся в Челябинске
Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» директор рекрутинговой компании «ТИРС» Екатерина Карпенко, в результате общей тенденции к оптимизации производства и повышению производительности труда продолжит сокращаться количество неквалифицированных рабочих мест.
Автоматизация и переход от бумажного к электронному документообороту лишат работы секретарей, бухгалтеров, уборщиц, делопроизводителей, кассиров, администраторов, юристов и логистов. Электронные программы заменят живых переводчиков и копирайтеров.
При этом в геометрической прогрессии растет спрос на молодых перспективных IT — специалистов. Двадцатилетние программисты, руководители
Кадровые службы предприятий ведут настоящую охоту на высококвалифицированных наладчиков, фрезеровщиков, токарей, шлифовщиков, операторов обрабатывающих центров с числовым программным управлением, предлагая базовую зарплату в 100 -120 тысяч рублей.
Стабильно высоким остается спрос на
По словам заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Челябинской области Ирины Жариковой, из четырех тысяч 800 обращений южноуральцев в инспекцию с начала 2017 года почти треть касалась вопросов задержки и невыплаты заработной платы. На сегодня просроченная задолженность по заработной плате в регионе сократилась до 89 миллионов рублей, ходя в прежние годы превышала 400 миллионов рублей. Как правило, невыплату зарплаты допускают предприятия малого и среднего бизнеса, а также крупные предприятия, находящиеся в стадии банкротства и ликвидации. Особенно тяжело приходится работникам, трудившимся без оформления трудового договора и получавшим серую заработную плату.