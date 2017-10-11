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15:48 (мск), источник: Uralpress.ru

На Южном Урале растет спрос на ветеринаров, врачей, IT-специалистов и высококвалифицированных рабочих

Перспективам развития ситуации на рынке труда Челябинской области была посвящена состоявшаяся в Челябинске пресс-конференция с участием представителей Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, Государственной инспекции труда и рекрутинговых компаний.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» директор рекрутинговой компании «ТИРС» Екатерина Карпенко, в результате общей тенденции к оптимизации производства и повышению производительности труда продолжит сокращаться количество неквалифицированных рабочих мест.

Автоматизация и переход от бумажного к электронному документообороту лишат работы секретарей, бухгалтеров, уборщиц, делопроизводителей, кассиров, администраторов, юристов и логистов. Электронные программы заменят живых переводчиков и копирайтеров.

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При этом в геометрической прогрессии растет спрос на молодых перспективных IT — специалистов. Двадцатилетние программисты, руководители интернет-проектов могут смело претендовать на зарплату в 100−150 тысяч рублей в месяц.

Кадровые службы предприятий ведут настоящую охоту на высококвалифицированных наладчиков, фрезеровщиков, токарей, шлифовщиков, операторов обрабатывающих центров с числовым программным управлением, предлагая базовую зарплату в 100 -120 тысяч рублей.

Стабильно высоким остается спрос на врачей-узких специалистов и медицинских работников среднего звена. На тысячу 84 вакансии врачей в Челябинской области не торопятся претендовать 11 официально признанных безработными докторов. Хороший врач может смело претендовать не только на зарплату от 40 тысяч рублей, но и на бесплатное жилье и солидные подъемные. За последний год в регионе резко вырос спрос на ветеринаров, особенно специализирующихся на лечении лошадей и мелких домашних животных. Стабильно высоким остается спрос на инженеров авиационной и судостроительной отрасли, специалистов по животноводству, растениеводству, технологов по производству продуктов питания.

По словам заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Челябинской области Ирины Жариковой, из четырех тысяч 800 обращений южноуральцев в инспекцию с начала 2017 года почти треть касалась вопросов задержки и невыплаты заработной платы. На сегодня просроченная задолженность по заработной плате в регионе сократилась до 89 миллионов рублей, ходя в прежние годы превышала 400 миллионов рублей. Как правило, невыплату зарплаты допускают предприятия малого и среднего бизнеса, а также крупные предприятия, находящиеся в стадии банкротства и ликвидации. Особенно тяжело приходится работникам, трудившимся без оформления трудового договора и получавшим серую заработную плату.

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