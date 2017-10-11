Мэрия пообещала отремонтировать Юбилейный мост Омска в сжатые сроки

— Согласно нормам закона № 44 ФЗ проект строительства составляет 14 месяцев, но это не значит, что мы будем следовать графику неукоснительно. В первый период входит разработка проектной документации, мы этот период уже сократили. Так, период длительностью 135 дней мы закончим намного раньше, уже в конце октября. Мы продолжим максимально сокращать сроки, насколько можем, но не в ущерб качеству, чтобы построить мост как можно скорее. Ведь жителям Омска будет лучше поехать по мосту в мае или июне, чем в ноябре.