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16:16 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия пообещала отремонтировать Юбилейный мост Омска в сжатые сроки

Юридически ремонт длится до 30 ноября 2018 года, однако фактически его закончат в мае.

Источник: Om1.ru

Юбилейный мост в Омске собираются отремонтировать как можно скорее. Об этом сегодня, 11 октября, заявил директор департамента строительства Илья Трушников.

Как пояснил чиновник, юридические сроки ремонта моста, согласно законам, составляют 14 месяцев, до конца ноября.

Однако подрядчик вместе с мэрией намерены завершить работы раньше срока и закончить ремонт 30 мая 2018 года. Специалисты намерены сокращать временные рамки каждого периода реконструкции, чтобы поскорее открыть мост для движения.

Илья Трушников, директор департамента строительства:

— Согласно нормам закона № 44 ФЗ проект строительства составляет 14 месяцев, но это не значит, что мы будем следовать графику неукоснительно. В первый период входит разработка проектной документации, мы этот период уже сократили. Так, период длительностью 135 дней мы закончим намного раньше, уже в конце октября. Мы продолжим максимально сокращать сроки, насколько можем, но не в ущерб качеству, чтобы построить мост как можно скорее. Ведь жителям Омска будет лучше поехать по мосту в мае или июне, чем в ноябре.

Работы на мосту уже идут: подрядчик составляет проектную документацию, тем временем на мосту снимают асфальт.

Напомним, тендеры на ремонт моста выиграла компания «Мостремстрой», стоимость работ согласно муниципальному контракту составила 328,1 миллиона рублей. Как заверяют чиновники, после капитального ремонта мост простоит 50 лет.

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