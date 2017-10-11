«Катерпиллар» выпустил в Тосно первый самосвал-гигант

Новая модель техники была отмечена знаком качества «Сделано в Ленинградской области», который в рамках презентации самосвала линейки Cat777e вручил руководству предприятия заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

Новый карьерный самосвал Cat777e предназначен для эксплуатации в сложных условиях Урала, Сибири, Дальнего Востока. Его мощности не снижаются при крайне низких и высоких температурах. Машина способна перевозить до 100 тонн груза.

Новый карьерный самосвал Cat777e предназначен для эксплуатации в сложных условиях Урала, Сибири, Дальнего Востока. Его мощности не снижаются при крайне низких и высоких температурах. Машина способна перевозить до 100 тонн груза.

В настоящее время завод в Тосно также выпускает две модели экскаваторов HEX320 и HEX336 и две модели внедорожных карьерных самосвалов Cat773 и Cat777, а также компоненты для техники и оборудования.