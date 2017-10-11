«Катерпиллар» выпустил в Тосно первый самосвал-гигант
Компания «Катерпиллар-Тосно» выпустила на заводе в Ленинградской области один из самых больших и мощных карьерных самосвалов в мире, сообщили ivbg.ru в
Компания «Катерпиллар-Тосно» выпустила на заводе в Ленинградской области один из самых больших и мощных карьерных самосвалов в мире, сообщили ivbg.ru в
Новая модель техники была отмечена знаком качества «Сделано в Ленинградской области», который в рамках презентации самосвала линейки Cat777e вручил руководству предприятия заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.
В настоящее время завод в Тосно также выпускает две модели экскаваторов HEX320 и HEX336 и две модели внедорожных карьерных самосвалов Cat773 и Cat777, а также компоненты для техники и оборудования.
На производственном предприятии «Катерпиллар-Тосно» занято 350 сотрудников. Средняя заработная плата составляет 84 тысячи рублей.