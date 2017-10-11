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16:59 (мск), источник: Югополис

В мэрии Краснодара рассказали о темпах ремонта улицы Тургенева

Ежедневно справиться с заторами водителям помогают от 10 до 15 экипажей дорожно-патрульной службы.

О сложившейся дорожной ситуации на ремонтируемом участке ул. им. Тургенева от ул. Северной до ул. им. Бабушкина рассказал заместитель директора департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов.

— На перекрёстке улиц Северной и им. Котовского и ряде других установлены специальные аншлаги с картой-схемой объезда ремонтируемого участка. На прилегающих к нему улицах действуют новые схемы организации дорожного движения. Автомобилистам нужно обращать особое внимание на установленные временные предупреждающие и запрещающие знаки. Справиться с дорожными заторами помогают регулировщики, а водителям необходимо заранее познакомиться со схемами объезда, для движения использовать альтернативные улицы, — сказал Владимир Архипов.

10 информационных стендов со схемами объезда ремонтируемого участка ул. им. Тургенева расположены на перекрёстках прилегающих улиц. Ежедневно справиться с заторами водителям помогают от 10 до 15 экипажей дорожно-патрульной службы, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как сообщал «Югополис», одна из главных краснодарских магистралей — улица Тургенева — закрылась на ремонт на 6 месяцев с 8 октября.

Ремонтные работы будут идти поэтапно.

1-й этап. С 9 октября планируется начать закрытие ул. им. Тургенева на отрезке от ул. Северной до ул. им. Бабушкина. Движение любого транспорта здесь будет перекрыто полностью, включая все места пересечений с другими улицами на этом участке. При этом проезд по ул. Северной на перекрестке с ул. им. Тургенева будет открыт для движения.

2-й этап. В первой декаде ноября примерно на месяц закроют проезд на перекрестке Северной и Тургенева, включая проезд по улице Северной. Одновременно с этим будет дополнительно организовано одностороннее движение на участках улиц: Головатого — от Воровского до Братьев Игнатовых; Братьев Игнатовых — от Головатого до Северной; Котовского — от Северной до Калинина и Карла Маркса — от Калинина до Северной.

3-й этап. В первой декаде декабря полностью непроезжим станет участок улицы Тургенева от Бабушкина до Гагарина, с сохранением движения через Гагарина. Продолжительность этого этапа ремонта пока не известна.

4-й этап. На последнем этапе движение будет закрыто и через Гагарина, но при этом открыто через улицу Бабушкина.

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