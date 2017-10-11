Объем выдачи ипотеки растет

Интересную информацию озвучил Аналитический центр АИЖК. Оказывается, в сентябре 2017 года российский рынок ипотеки продолжил рост — выдано около 100 тыс. кредитов на 180−190 млрд руб.

А это, согласно статистике Минстроя, на 40−50% выше уровня 2016 года и на 20−30% выше уровня докризисного 2014 года. Больше ипотечных кредитов выдавалось лишь в декабре 2014 года, уточняется в сообщении пресс-службы АИЖК.

Надо заметить что за 9 месяцев, по оценкам АИЖК, выдано порядка 700 тыс. ипотечных кредитов почти на 1,3 трлн руб. И уже четыре месяца подряд темпы роста ипотечного рынка составляют не менее 38%.