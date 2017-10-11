Объем выдачи ипотеки растет
По оценкам АИЖК, выдано порядка 700 тыс. ипотечных кредитов почти на 1,3 трлн руб.
По оценкам АИЖК, выдано порядка 700 тыс. ипотечных кредитов почти на 1,3 трлн руб.
Интересную информацию озвучил Аналитический центр АИЖК. Оказывается, в сентябре 2017 года российский рынок ипотеки продолжил рост — выдано около 100 тыс. кредитов на 180−190 млрд руб.
А это, согласно статистике Минстроя, на 40−50% выше уровня 2016 года и на 20−30% выше уровня докризисного 2014 года. Больше ипотечных кредитов выдавалось лишь в декабре 2014 года, уточняется в сообщении
Надо заметить что за 9 месяцев, по оценкам АИЖК, выдано порядка 700 тыс. ипотечных кредитов почти на 1,3 трлн руб. И уже четыре месяца подряд темпы роста ипотечного рынка составляют не менее 38%.
Что касается финансовой стороны вопроса, то средний размер выданного кредита составляет 1,83 млн руб. по сравнению с 1,7 млн в прошлом году. В условиях стабильных цен на жилье это говорит о том, что снижение ставок по ипотечным кредитам позволяет гражданам приобретать жилье большей площади.