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16:52 (мск), источник: Вести.Ru

Объем выдачи ипотеки растет

По оценкам АИЖК, выдано порядка 700 тыс. ипотечных кредитов почти на 1,3 трлн руб.

Интересную информацию озвучил Аналитический центр АИЖК. Оказывается, в сентябре 2017 года российский рынок ипотеки продолжил рост — выдано около 100 тыс. кредитов на 180−190 млрд руб.

А это, согласно статистике Минстроя, на 40−50% выше уровня 2016 года и на 20−30% выше уровня докризисного 2014 года. Больше ипотечных кредитов выдавалось лишь в декабре 2014 года, уточняется в сообщении пресс-службы АИЖК.

Надо заметить что за 9 месяцев, по оценкам АИЖК, выдано порядка 700 тыс. ипотечных кредитов почти на 1,3 трлн руб. И уже четыре месяца подряд темпы роста ипотечного рынка составляют не менее 38%.

Что касается финансовой стороны вопроса, то средний размер выданного кредита составляет 1,83 млн руб. по сравнению с 1,7 млн в прошлом году. В условиях стабильных цен на жилье это говорит о том, что снижение ставок по ипотечным кредитам позволяет гражданам приобретать жилье большей площади.

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