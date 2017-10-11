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17:11 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде на оптовой базе изъят санкционный сыр

233 килограмма санкционных продуктов обнаружено на оптовой базе в Дзержинском районе Волгограда. Это пять видов сыра, запрещенного к ввозу на территорию России. Ситуацию контролируют инспекторы регионального Россельхознадзора.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

На большом складе под кипой полиэтиленовой пленки — десятки ящиков с сыром сразу из трех стран. «Запрещенку» обнаружили инспекторы Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Продукция была подготовлена к продаже, но никаких документов на товар у владельца не оказалось.

Андрей Цыж, государственный инспектор отела ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по РВОиРК: «Специалистами управления Россельхознадзора совместно с Волгоградской транспортной прокуратурой была проведена проверка деятельности индивидуального предпринимателя Гасанова. В ходе проведения проверки было изъято 233 килограмма продукции, запрещенной к ввозу на территорию России».

В обнаруженной партии больше 50 килограммов сыра производства Германии, почти 150 — из Нидердандов и 36 — из Украины. Происхождение продуктов раскрыла маркировка. Все эти виды продукта включены в санкционный список и не могут реализовываться на территории России. Инспекторы Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия составили акт и изъяли товар. Сыр сожгли в присутствии понятых.

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