В Волгограде на оптовой базе изъят санкционный сыр

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

На большом складе под кипой полиэтиленовой пленки — десятки ящиков с сыром сразу из трех стран. «Запрещенку» обнаружили инспекторы Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Продукция была подготовлена к продаже, но никаких документов на товар у владельца не оказалось.

Андрей Цыж, государственный инспектор отела ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по РВОиРК: «Специалистами управления Россельхознадзора совместно с Волгоградской транспортной прокуратурой была проведена проверка деятельности индивидуального предпринимателя Гасанова. В ходе проведения проверки было изъято 233 килограмма продукции, запрещенной к ввозу на территорию России».