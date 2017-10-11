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17:04 (мск), источник: Российская газета

Парад близнецов

Минстрой намерен искоренить УК со схожими названиями.

Управляющие компании (УК) лишатся «запасных» лицензий. Сейчас они позволяют быстро и незаметно для жителей переводить многоквартирные дома на управление новой организацией. Или уходить от долгов, к примеру, перед поставщиками ресурсов.

«Мы предлагаем исключать дом из лицензии управляющей компании, дважды за год допустившей в отношении этого дома грубые нарушения, а также исключать все дома из лицензии компании-банкрота и аннулировать лицензии, в которых нет ни одного дома», — сообщил замглавы Минстроя Андрей Чибис в ходе Всероссийского селекторного совещания по вопросам жилищного надзора.

Законопроект с поправками в Жилищный кодекс об усилении лицензионного контроля управляющих компаний уже одобрен Комитетом Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Согласно поправкам лицензия аннулируется, если в течение шести месяцев лицензиат не приступил к управлению хотя бы одним многоквартирным домом.

По результатам мониторинга проекта «Управдом» в России не имеют ни одного дома в управлении 9,7 процента всех зарегистрированных управляющих компаний. Это очень много.

В то же время «пустые», или «нулевые», организации крайне опасны для рынка жилищно-коммунальных услуг. «Нулевая» организация без домов на балансе нужна, как правило, для того, чтобы можно было незаметно заменить основную, если у нее отзовут лицензию за нарушения. Минстрой собирается убрать с рынка в первую очередь именно такие организации.

«Очень важно одновременно блокировать возможность получения компаниями “запасных” лицензий — сегодня недобросовестные УК пытаются получать лицензии со схожими названиями, страхуясь на случай отзыва лицензии», — отметил Андрей Чибис.

«Запасные» лицензии позволяют УК быстро переводить дома на управление новой организацией и уходить от долгов.

«УК, у которых нет домов в управлении, могут участвовать в сомнительных схемах перехода», — рассказал «РГ» заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев. К примеру, среди них могут быть организации аффилированные с чиновниками и муниципалитетами. В нужный момент они получают в управление дома: если жители при банкротстве УК не смогли выбрать новую самостоятельно, она назначается.

УК на «скамейке запасных» используются и для списания долгов. Конечно, просто так долги управляющей компании прощать никто не собирается. Но когда их накапливается слишком много, одна организация закрывается, а ей на смену приходит другая, которая за долги предшественницы не в ответе.

Заложниками этой ситуации становятся жители домов и поставщики ресурсов. Последние готовы идти на крайние меры и взимать повторно деньги за ресурсы с жильцов, собственники в свою очередь не собираются оплачивать одни и те же услуги дважды. Споры перерастают в конфликты и судебные тяжбы. Хотя стороны разбирательства понимают, что настоящей виновницей является обанкротившаяся УК.

9,7 процента зарегистрированных управляющих компаний не имеют ни одного дома в управлении.

В ситуации с долгами есть действительно недобросовестные управляющие компании, которые намеренно идут на создание долгов, а потом банкротятся. Против них и направлены меры по усилению лицензионного контроля. Но есть и другие, которые сталкиваются с долгами по вине плохой финансовой дисциплины жильцов, отмечает Павел Качкаев. Сегодня собираемость платежей с собственников составляет около 95 процентов. Выплату поставщикам ресурсов оставшихся 5 процентов управляющая компания должна как-то решить своими силами. Отделить хорошие УК от плохих смогла бы норма прямых договоров. Как минимум одной проблемой стало бы меньше.

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