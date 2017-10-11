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17:17 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Минэнерго назвало тарифы на электроэнергию после запуска БелАЭС

Эффект от перекрестного субсидирования составляет около 750 миллионов долларов. Об этом заявил на пленарном заседании Белорусского энергетического форума министр энергетики Владимир Потупчик, пишет TUT.BY.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Это серьезное обременение, которое ложится на плечи реального сектора экономики, — сообщил Владимир Потупчик.

В Беларуси тариф для населения на электроэнергию составляет 5,49 цента за 1 кВт/ч. По словам Потупчика, это самый низкий тариф на постсоветском пространстве.

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— И наверное, в мире, — добавил министр.

В следующем году тарифы на электроэнергию снизятся на 0,6 цента за 1 кВт/ч. А для некоторых снижение будет значительнее. Речь идет о имеющих более энергоемкие производства субъектах.

При этом к 2020 году Минэнерго планирует ликвидировать перекрестное субсидирование, подчеркнул министр.

Но тарифы для населения будут увеличиваться с учетом роста доходов. А для промышленников цена должна снизиться с нынешних 11,3 цента до 7,25 цента за 1 кВт/ч. Предположительно, это произойдет в 2020 году после ввода БелАЭС.

Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.

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