Минэнерго назвало тарифы на электроэнергию после запуска БелАЭС

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Это серьезное обременение, которое ложится на плечи реального сектора экономики, — сообщил Владимир Потупчик.

В Беларуси тариф для населения на электроэнергию составляет 5,49 цента за 1 кВт/ч. По словам Потупчика, это самый низкий тариф на постсоветском пространстве.

— И наверное, в мире, — добавил министр.

В следующем году тарифы на электроэнергию снизятся на 0,6 цента за 1 кВт/ч. А для некоторых снижение будет значительнее. Речь идет о имеющих более энергоемкие производства субъектах.

При этом к 2020 году Минэнерго планирует ликвидировать перекрестное субсидирование, подчеркнул министр.

Но тарифы для населения будут увеличиваться с учетом роста доходов. А для промышленников цена должна снизиться с нынешних 11,3 цента до 7,25 цента за 1 кВт/ч. Предположительно, это произойдет в 2020 году после ввода БелАЭС.