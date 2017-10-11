Россельхознадзор проверит белорусские яблоки, томаты и грибы

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Россельхознадзор намерен проверить ряд белорусских производителей томатов, яблок и грибов, сообщили Sputnik в ведомстве.

В Москве вызывают сомнения производственные показатели ряда предприятий, осуществляющих производство томатов закрытого грунта. Ведомство включило в список 14 производителей из Минской, Витебской, Могилевской, Гомельской, Гродненской и Брестской областей. Среди них значатся Минская овощная фабрика, Агрокомбинат «Ждановичи», ОАО «Озерицкий Агро», ФХ «Ольшаны» и другие.

«В связи с этим, Россельхознадзор планирует с 16 октября 2017 года инспектирование крупных предприятий по производству томатов закрытого грунта Республики Беларусь», — говорится в сообщении Россельхознадзора.