Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымчанам заплатят за отказ взять ребенка в детсад - СМИ
7 полезных осенних продуктов
Специалист по питанию разрушила иллюзии о дневной норме сахара
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма - СМИ
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала таких убытков
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
10Учителя при власти
15Стрельба в Лас-Вегасе
18:29 (мск), источник: Sputnik.by

Россельхознадзор проверит белорусские яблоки, томаты и грибы

Российское ведомство анонсировало визит своих специалистов в Беларусь, который займутся инспекцией мест производства продукции.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Россельхознадзор намерен проверить ряд белорусских производителей томатов, яблок и грибов, сообщили Sputnik в ведомстве.

В Москве вызывают сомнения производственные показатели ряда предприятий, осуществляющих производство томатов закрытого грунта. Ведомство включило в список 14 производителей из Минской, Витебской, Могилевской, Гомельской, Гродненской и Брестской областей. Среди них значатся Минская овощная фабрика, Агрокомбинат «Ждановичи», ОАО «Озерицкий Агро», ФХ «Ольшаны» и другие.

«В связи с этим, Россельхознадзор планирует с 16 октября 2017 года инспектирование крупных предприятий по производству томатов закрытого грунта Республики Беларусь», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В ходе предстоящего визита в планах у специалиста проверить также места производства и хранения яблок и грибов-шампиньонов, а также их поставок на территорию Российской Федерации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Главы стран СНГ обсуждают в Сочи повышение эффективности Содружества
Месси снял трусы и отпраздновал выход на Чемпионат мира-2018
Владимир Путин и его зоопарк
Американские бомбардировщики сымитировали ракетные удары по КНДР
Испания готова приостановить самоуправление Каталонии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Президент Филиппин рассказал о «тайном» подарке от России
Можно ли определить IQ нынешнего президента США?
У экс-сенатора Пугачева заберут виллу на Карибах в пользу России
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь