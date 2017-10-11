Депутаты решили повысить доступность жилья двумя словами

Источник: Агентство «Москва»

В пояснительной записке к документу указано, что от термина решено отказаться, чтобы стимулировать строительство жилья экономического класса и таким образом «повысить доступность жилья для всех граждан вне зависимости от уровня доходов».

Как именно связаны термины и реальная доступность жилья для россиян, при этом не уточняется.

Прописать требования к стандартному жилью, в том числе его минимально и максимально допустимые размеры, должен будет Минстрой. Указывается, что до изменения закона требования к стандартному жилью по умолчанию такие же, какие были к экономклассу.

Также в законопроекте предлагается ввести новые типы аукционов для их большей доступности. В частности, предлагается исключить обязательность публикации новостей о проведении аукционов, что, по подсчетам парламентариев, должно снизить нагрузку на бюджет (за 2016 год такие расходы составили 48 миллионов рублей по договору с «Российской газетой»).

Документ подготовлен депутатами комитета Госдумы по транспорту и строительству в конце мая.