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19:13 (мск), источник: Kazinform

Жилые дома в Алматы начали подключать к отоплению

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Алматинские тепловые сети отчитались о завершении подготовки к отопительному сезону и рассказали о подключении тепла алматинцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день практически завершено подключение объектов первой категории, это больницы, детские сады, школы и иные социальные объекты Алматы. Ранее, исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы, по заявлению, были подключены объекты, расположенные в предгорной местности, которые обеспечиваются теплоснабжением от котельной, это лечебно-оздоровительный комплекс “Алатау”, противотуберкулезный санаторий “Каменское плато”, школа № 47 и ряд других объектов. Начато подключение жилого фонда, порядка 900 домов уже подключены, планомерно подключаются и другие жилые объекты» — сообщил заместитель генерального директора ТОО «Алматинские теплосети» Айдын Сайлаубай в общественной приемной акимата «Open Almaty».

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Также энергетики рассказали, что работы по реконструкции теплосетей в Алматы завершены.

«В этом году основные работы велись по замене устаревших сетей, которые вводились еще 1980-х годах в центральной части города. Реконструкция коснулась таких улиц, как Толе би, Казыбек би, Айтеке би, Панфилова; Курмангазы, Шевченко и Богенбай батыра. В перспективе, с 2018—2019 гг. планируется изменить принцип работы и проводить реконструкцию 50% по магистральным сетям и 50% по распределительным сетям, это даст возможность увеличить протяжённость реконструируемых сетей почти в два раза» — пояснил главный инженер Дмитрий Кирдяйкин.

По его словам, к началу отопительного сезона весь технологический процесс завершен, остались работы только по благоустройству разрытых участков, и как заверили в компании, к теплу подключат всех.

Напомним, этим летом в Алматы прошла масштабная реконструкция теплосетей, в ходе которой заменено рекордных 32 км трубопровода. Ранее ежегодные мероприятия по реконструкции сетей составляли порядка 12−15 км. По словам тепловиков, это позволит снизить уровень аварийных ситуаций на тепловых сетях на 3,2% и уменьшить потери тепла при его передаче потребителю на 2,3% в сравнении с 2016 годом.

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