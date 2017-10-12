В Екатеринбурге историческую часть ВИЗа превратят в бизнес-парк

По сути, это второй исторический центр города: здесь расположен Верх-Исетский завод (ВИЗ), основанный еще в 1726 году и являющийся памятником федерального значения, точнее, им признан спроектированный в начале XIX века Михаилом Малаховым архитектурный ансамбль, состоящий из заводоуправления, доменного и кричного цехов. Таких классических промышленных комплексов в России больше не сохранилось, уверяют эксперты.

Сегодня это не очень привлекательная для прогулок местность: заросшая река Исеть, поблизости железная дорога, на другом берегу — трубы, цеха, не малаховские, а более поздней постройки, часть из которых пустует, под мостом — теплотрасса и канализация. Глаз отдыхает разве что на площади Субботников, где расположен Центр культуры и искусств «Верх-Исетский».

— Многие горожане сегодня воспринимают эту территорию как окраину. Однако, если Екатеринбург примет Экспо-2025, на западном берегу появится очень современная застройка. Большая вода, то есть Визовский пруд, — самое перспективное место развития Екатеринбурга при горизонте планирования не в 10 — 30 лет, а в 100 и больше, — подчеркнул сенатор Аркадий Чернецкий.

На конкурс поступило восемь заявок, жюри отобрало пять. Первое место в итоге досталось проекту под условным названием «Малахов-парк».

Его центральным элементом стал комплекс старого завода и площадь Субботников, к которой примыкает исторический квартал набережной. Цеха и трубы на другой стороне авторы предложили превратить в бизнес-парк, корпоративный университет или центр высоких технологий. Кроме того, восстановить утраченное крыло и визуально отделить фасады верхних, более поздних по времени, этажей исторического здания заводоуправления. А под мостом построить театр или концертный зал.

— В команду кроме архитекторов вошли специалисты по культурному наследию, маркетологи и девелоперы. Мы ставили перед собой задачу создать комплекс, способный самого себя финансировать, — рассказал Александр Кузьмин, представитель компании, которой жюри отдало преимущество. — Как проектировщики мы получили уникальный опыт, когда «единым куском» решается судьба почти четырех километров территории с глубокими историческими корнями. Эта концепция воплощена в трех материалах: камне, металле и воде.

Впрочем, члены градостроительного совета не исключают, что в итоговом проекте будут использованы предложения не только этой группы, но и двух других, попавших в финал. В частности, экспертам показались интересными порталы, или «точки входа», в ту или иную функциональную зону — детскую, спортивную, культурную — московского архитектора Александра Незнамова. Ему же принадлежит идея искусственных каналов, которые соединяют прилегающие улицы с набережной. Из проекта «Зеленый берег», занявшего третье место, может быть позаимствована мысль перенести на ВИЗ памятники деревянного зодчества из других районов города и создать здесь торгово-развлекательную зону по примеру 130-го квартала в Иркутске.

Ожидается, что к воплощению проекта в жизнь подключатся и государство, и частные инвесторы, для чего в 2018-м его собираются включить в федеральную целевую программу.