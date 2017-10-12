В Екатеринбурге историческую часть ВИЗа превратят в бизнес-парк
В среднеуральской столице подвели итоги архитектурного конкурса на лучшую концепцию набережной
В среднеуральской столице подвели итоги архитектурного конкурса на лучшую концепцию набережной
По сути, это второй исторический центр города: здесь расположен
Сегодня это не очень привлекательная для прогулок местность: заросшая река Исеть, поблизости железная дорога, на другом берегу — трубы, цеха, не малаховские, а более поздней постройки, часть из которых пустует, под мостом — теплотрасса и канализация. Глаз отдыхает разве что на площади Субботников, где расположен Центр культуры и искусств «Верх-Исетский».
— Многие горожане сегодня воспринимают эту территорию как окраину. Однако, если Екатеринбург примет Экспо-2025, на западном берегу появится очень современная застройка. Большая вода, то есть Визовский пруд, — самое перспективное место развития Екатеринбурга при горизонте планирования не в 10 — 30 лет, а в 100 и больше, — подчеркнул сенатор Аркадий Чернецкий.
Его центральным элементом стал комплекс старого завода и площадь Субботников, к которой примыкает исторический квартал набережной. Цеха и трубы на другой стороне авторы предложили превратить в
— В команду кроме архитекторов вошли специалисты по культурному наследию, маркетологи и девелоперы. Мы ставили перед собой задачу создать комплекс, способный самого себя финансировать, — рассказал Александр Кузьмин, представитель компании, которой жюри отдало преимущество. — Как проектировщики мы получили уникальный опыт, когда «единым куском» решается судьба почти четырех километров территории с глубокими историческими корнями. Эта концепция воплощена в трех материалах: камне, металле и воде.
Впрочем, члены градостроительного совета не исключают, что в итоговом проекте будут использованы предложения не только этой группы, но и двух других, попавших в финал. В частности, экспертам показались интересными порталы, или «точки входа», в ту или иную функциональную зону — детскую, спортивную, культурную — московского архитектора Александра Незнамова. Ему же принадлежит идея искусственных каналов, которые соединяют прилегающие улицы с набережной. Из проекта «Зеленый берег», занявшего третье место, может быть позаимствована мысль перенести на ВИЗ памятники деревянного зодчества из других районов города и создать здесь
В перспективе набережная ВИЗа войдет в так называемую цепочку общественных пространств «от ВИЗа до низа», то есть от