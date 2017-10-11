МВФ: более высокие налоги для богатых не повредят экономикам стран

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«Хотя определенное неравенство неизбежно в экономической системе, основанной на рыночных принципах, чрезмерное неравенство может подорвать социальную сплоченность, привести к политической поляризации и в конечном счете к снижению экономического роста», — говорится в докладе.

Бороться с растущим неравенством можно в том числе и с помощью введения прогрессивной шкалы налогообложения и всеобщего базового дохода, отмечает МВФ.

«Страны с развитой экономикой и относительно низким уровнем прогрессивности налогов на доходы физических лиц могут иметь возможность для повышения верхних предельных налоговых ставок без ущерба для экономического роста», — пришли к выводу специалисты Международного валютного фонда.