Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму требуемой компенсации
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма - СМИ
Контракт Турции и РФ по С-400: СМИ о ситуации
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала таких убытков
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
21:10 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

МВФ: более высокие налоги для богатых не повредят экономикам стран

Международный валютный фонд высказался в пользу введения прогрессивной шкалы налогов в различных странах. Сегодня МВФ опубликовал очередной выпуск «Бюджетного вестника», главной темой которого стало неравенство доходов населения как фактор, негативно влияющий на рост экономики.

Источник: Reuters

«Хотя определенное неравенство неизбежно в экономической системе, основанной на рыночных принципах, чрезмерное неравенство может подорвать социальную сплоченность, привести к политической поляризации и в конечном счете к снижению экономического роста», — говорится в докладе.

Бороться с растущим неравенством можно в том числе и с помощью введения прогрессивной шкалы налогообложения и всеобщего базового дохода, отмечает МВФ.

«Страны с развитой экономикой и относительно низким уровнем прогрессивности налогов на доходы физических лиц могут иметь возможность для повышения верхних предельных налоговых ставок без ущерба для экономического роста», — пришли к выводу специалисты Международного валютного фонда.

Кирилл Сарханянц

9 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Когда США начали считать себя великой державой
«Мы вам покажем кузькину мать!»
Чиновники Роскомнадзора подозреваются в мошенничестве
Владимир Путин и его зоопарк (фото)
СМИ обсуждают обострение отношений между Турцией и США
Президент Филиппин рассказал о «тайном» подарке от России
Американская авиация сымитировала ракетные удары по КНДР
У экс-сенатора Пугачева заберут виллу на Карибах в пользу России
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь