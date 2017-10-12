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00:49 (мск), источник: Tengrinews

На незаконно сдающих жилье алматинцев началась охота

В Алматы сотрудники департамента госдоходов начали ловить нарушителей, которые сдают жилье в аренду и не платят налоги.

Источник: Tengrinews

Предприимчивые горожане могут лишиться своей жилплощади по решению суда. Об этом говорится в сюжете телеканала КТК. Арендодателей, которые не платят налоги, сначала предупреждают и дают время устранить нарушения. Если ситуация не меняется, применяют более жесткие меры. Ревизоры узнают о злостных неплательщиках из самых разных источников. Причем следят не только за сдающими квартиры и комнатами, но и за теми, кто зарабатывает на площадях под офисы, пекарни и магазины.

«Мы тесно работаем с местной полицейской службой, комитетами местного самоуправления, а также с КСК. Еженедельно мы получаем сведения по лицам, которые сдают в аренду имущество», — заявил заместитель руководителя управления госдоходов по Медеускому району Алматы Куаныш Туменбаев.

Выходить на охоту за недобросовестными арендодателями в управлении госдоходов планируют раз в месяц. Подобные рейды будут продолжаться до тех пор, пока все нарушители не зарегистрируются, отмечает телеканал.

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