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01:07 (мск), источник: РИА Новости

ЦБ сообщил сумму, необходимую для оздоровления Бинбанка и «ФК Открытие»

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Совокупно 800−820 миллиардов рублей потребуется для финансового оздоровления «ФК Открытие» и Бинбанка, сообщал зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

Источник: РИА Новости

«В общем и целом на финансовое оздоровление одной банковской группы понадобится около 450 миллиардов рублей, а второй — около 350−370 миллиардов рублей», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

«Открытие» и Бинбанк, которые входят в топ-12 в РФ по размеру активов, проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации «Открытия» ЦБ объявил 29 августа, Бинбанка — 21 сентября. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.

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