ЦБ сообщил сумму, необходимую для оздоровления Бинбанка и «ФК Открытие»
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Совокупно 800−820 миллиардов рублей потребуется для финансового оздоровления «ФК Открытие» и Бинбанка, сообщал зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Совокупно 800−820 миллиардов рублей потребуется для финансового оздоровления «ФК Открытие» и Бинбанка, сообщал зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.
«В общем и целом на финансовое оздоровление одной банковской группы понадобится около 450 миллиардов рублей, а второй — около 350−370 миллиардов рублей», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
«Открытие» и Бинбанк, которые входят в топ-12 в РФ по размеру активов, проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации «Открытия» ЦБ объявил 29 августа, Бинбанка — 21 сентября. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.