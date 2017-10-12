Центробанк не сможет вернуть средства от санации ФК «Открытие» и Бинбанка

«Скорее всего, не вернём. Ни для кого не секрет, что банки продаются сейчас, если усреднить, без каких-либо повышающих коэффициентов к капиталу. Это несколько лет назад банк можно было продать за 3−4 капитала, сейчас банк продаётся либо за один капитал, либо даже с дисконтом. В нашем случае дисконт вряд ли будет применим, потому что банки будут хорошо докапитализированы. И с точки зрения ЦБ внутренние процедуры у них будут качественно построены», — сказал Поздышев в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос о том, сможет ли ЦБ вернуть потраченные на санацию банков средства.