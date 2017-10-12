Начальник пресс-службы Хабаровского аэропорта: Зима не помешает строительству нового терминала
Генподрядчика выберут по итогам конкурса, который объявят в ноябре.
Генподрядчика выберут по итогам конкурса, который объявят в ноябре.
Холода не помешают строить терминал внутренних авиалиний в Хабаровском аэропорту. К возведению аэровокзала с телетрапами планируют приступить в начале 2018 года. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала начальник
«Нынешние технологии позволяют вести работы круглый год. Есть специальные способы, чтобы выполнять прокладку коммуникаций, определенные виды строительных работ и в зимний период. Конечно, наши климатические особенности накладывают определенные ограничения, но работы будут продолжаться», — подчеркнула Марина Кравченко.
По ее словам, к декабрю рабочие полностью расчистят стройплощадку. Туда уже подводят коммуникации. Конкурс на выбор генподрядчика для строительства нового аэровокзала объявят в ноябре.
«Когда будут объявлены результаты тендера на выбор генподрядчика, тогда [рабочие] приступят к развертыванию базы: начнут загонять технику, наметят основные пути на стройплощадке. Примерно месяц на это требуется обычно, а затем начнется работа по формированию котлована», — отметила Марина Кравченко.
Начальник
Напомним, в начале октября в Хабаровском аэропорту снесли законсервированный терминал внутренних воздушных линий, а в конце месяца планируют разобрать и «Дом с колоннами» 1950-х годов постройки.