Начальник пресс-службы Хабаровского аэропорта: Зима не помешает строительству нового терминала

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Холода не помешают строить терминал внутренних авиалиний в Хабаровском аэропорту. К возведению аэровокзала с телетрапами планируют приступить в начале 2018 года. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала начальник пресс-службы аэропорта Марина Кравченко.

«Нынешние технологии позволяют вести работы круглый год. Есть специальные способы, чтобы выполнять прокладку коммуникаций, определенные виды строительных работ и в зимний период. Конечно, наши климатические особенности накладывают определенные ограничения, но работы будут продолжаться», — подчеркнула Марина Кравченко.

По ее словам, к декабрю рабочие полностью расчистят стройплощадку. Туда уже подводят коммуникации. Конкурс на выбор генподрядчика для строительства нового аэровокзала объявят в ноябре.

«Когда будут объявлены результаты тендера на выбор генподрядчика, тогда [рабочие] приступят к развертыванию базы: начнут загонять технику, наметят основные пути на стройплощадке. Примерно месяц на это требуется обычно, а затем начнется работа по формированию котлована», — отметила Марина Кравченко.

Начальник пресс-службы аэропорта добавила, что терминал будет оснащен лифтами и эскалаторами. Кроме того, на территории аэровокзального комплекса установят четыре телескопических трапа: три из них появятся у терминала внутренних линий, а один подведут к международному терминалу.