В правительстве края обсудили бюджет региона на 2018 год

Параметры краевого бюджета на будущий год озвучивают впервые. Наши доходы, это в основном налоговые сборы, выросли на 10 миллиардов рублей. Расходы планировали, опираясь на прогнозы о том, как в ближайшие три года поведёт себя доллар, как будет продаваться нефть, цветные металлы и золото.



«В текущем году социально-экономическое развитие в крае, как и в целом по России, характеризуется восстановлением положительной динамики, что свидетельствует о стабилизации в целом экономической ситуации», — отметил и.о. министра экономического развития и инвестиционной политики Михаил Васильев.



Доходы бюджета на будущий год — 217,5 миллиардов рублей, расходы — 231 миллиард. Значительные средства предусмотрены на повышение зарплат медикам, педагогам, социальным и культурным работникам, как в рамках реализации указов президента, так и всем остальным работникам бюджетной сферы.



«Ни по одному направлению нет уменьшения, а по отдельным социально значимым расходам есть увеличение в проекте бюджета. Общая цифра — порядка 57 миллионов рублей, это совокупный объём средств на реализацию всех указов Президента», — пояснил и.о. министра финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

