Обманутые дольщики сворачивают палаточный лагерь

Как рассказал представитель дольщиков, диалог с правительством края был выстроен и лагерь больше не нужен.



«Наша проблема вынесена, как мы считаем, на более высокий уровень: из районов, из города на уровень правительства края. Мы садимся и на уровне правительства края начинаем каждую проблемную стройку рассматривать», — пояснил председатель красноярской общественной организации обманутых дольщиков Евгений Шиховцев.









