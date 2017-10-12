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05:19 (мск), источник: Вести - Красноярск

Обманутые дольщики сворачивают палаточный лагерь

В Красноярске обманутые дольщики сворачивают палаточный лагерь. Его разбили 20 сентября, чтобы привлечь внимание власти к ситуации вокруг двадцати проблемных строек края.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказал представитель дольщиков, диалог с правительством края был выстроен и лагерь больше не нужен.

«Наша проблема вынесена, как мы считаем, на более высокий уровень: из районов, из города на уровень правительства края. Мы садимся и на уровне правительства края начинаем каждую проблемную стройку рассматривать», — пояснил председатель красноярской общественной организации обманутых дольщиков Евгений Шиховцев.




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