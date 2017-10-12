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05:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Отапливать Владивосток еще рано — администрация

В администрации Владивостока состоялось очередное заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону 2017−2018 годов, сообщает Deita. ru.

Источник: РИА "Новости"

В ходе заседания специалисты отметили, что подготовка к предстоящему отопительному периоду идёт в плановом порядке. Так, к зиме готовы все учреждения социального назначения — детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры. В течение лета здесь ремонтировали кровли, утепляли фасады, обновляли инженерные коммуникации, проводилась опрессовка внутренних систем отопления и другие работы. На 99,7% к будущему отопсезону готов городской жилфонд.

Директор МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Владимир Латышев сообщил, что готовность теплосетей МУПВ «ВПЭС» к предстоящему отопсезону составляет 99%, котельных — 97,6%.

Как сообщает городская администрация, отопительный сезон во Владивостоке наступает обычно во второй половине октября.

Михаил Грач.

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