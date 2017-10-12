Отапливать Владивосток еще рано — администрация

В ходе заседания специалисты отметили, что подготовка к предстоящему отопительному периоду идёт в плановом порядке. Так, к зиме готовы все учреждения социального назначения — детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры. В течение лета здесь ремонтировали кровли, утепляли фасады, обновляли инженерные коммуникации, проводилась опрессовка внутренних систем отопления и другие работы. На 99,7% к будущему отопсезону готов городской жилфонд.