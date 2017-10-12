В мэрии Омска рассказали, как ремонтируют Юбилейный мост

Юбилейный мост закрыли на ремонт в полночь 7 октября. Вскоре после того, как мост загородили от пешеходов и автомобилей, омичи забеспокоились: никаких работ на мосту на наблюдалось. Однако оказалось, что ремонт уже начался.

Директор департамента строительства Илья Трушников пояснил, что капитальный ремонт Юбилейного моста состоит из нескольких этапов. Первый — подготовительный — уже идет вовсю. Более того, специалистам удалось сократить его со 135 дней до трех недель.

Рядом с мостом уже стоит строительный городок.

Сейчас мост уже закрыт для автомобилей и пешеходов с помощью ограждений, однако охране постоянно приходится просить уйти тех омичей, которые пролезли через ограждения и пытаются сократить свой путь через ремонтируемый мост. Их не останавливают даже грозные таблички.

На мосту уже снимают асфальт, однако некоторые горожане пытаются пройти здесь, чтобы срезать путь.

Илья Трушников, директор департамента строительства:

— Мы ставим перед собой задачу открыть мост в мае 2018 года. Сам мост мы пока не разбирали, поэтому пока непонятно, что мы там обнаружим и что нас ждет.

Источник: Om1.ru

На сегодняшний день работники выполнили уже половину работ подготовительного периода и приступили к снятию старого асфальта на мосту. В это время подрядчик продолжает готовить проектную документацию, чтобы экономить время.

Таким образом, исходя из графика работ, специалисты находятся на выполнении пункта № 12 из 18, работы проходят с небольшим опережением в несколько дней.

Со слов Трушникова, следующий этап подразумевает собой снятие нагрузки с моста, а затем последует строительство.

Илья Трушников, директор департамента строительства:

— Мы с моста будем убирать нагрузку, в первую очередь асфальтобетон. Потом опоры освещения, контактную сеть, сами тротуары. С обеих сторон моста мы укладываем дополнительные плиты бетонные, чтобы снять нагрузку с центральной части моста, они будут как качели. Мост немного разгрузится.

Мэрия заверила, что вынос коммуникаций будет «безболезненным» для омичей. Линию электричества предварительно переключат на другую подстанцию.

Следом работники вынесут все инженерные сети и приступят к демонтажу центральной части моста. Часть конструкции попросту пропадет, образовав пропасть длиной 11,2 метра. После этого мост начнут «лечить».

Илья Трушников:

— А потом начинается лечение моста. Вылечили мост, далее везем центральное металлическое строение. Было много вариантов, как подвозить, по воде, например. В итоге решили поставить с каждой стороны по мощному крану и с каждой стороны собирать пролетные строения.

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Согласно проектной документации, капитальный ремонт предусматривает замену отдельных конструктивных элементов пролетного строения, устранение крена фундаментов, лечение бетонных поверхностей и конструкций. Также в ходе ремонта специалисты должны заменить все конструктивные элементы мостового полотна, деформационного швы и эксплуатационные устройства. Для долговечности опор и пролетных строений ремонтники восстановят и защитят бетонные части конструкции и арматуры.

Следом специалисты поставят тротуары, проведут инженерные, контакты сети, установят опоры освещения и заасфальируют мост. После этого мост начнутся испытания моста, которые будут проводиться и после открытия обновленного сооружения.

«С 30 мая по 30 ноября 2018 года будут испытывать мост. С помощью приборов, также загонят грузовики, проведут испытания», — поясняет директор департамента строительства.

Трушников подчеркнул: каждый этап строительства будет контролироваться специалистами СибАДИ. На этапе строительства подключится и региональный Ростехнадзор.

«Мост нетипичный и нестандартный, в стране таких практически нет. Он состоит из двух консолей, в которых находится высокопрочная арматура. Ее также заменим, а старую по мере натяжения будем снимать», — пояснил чиновник.

Все сооружения и материал, снятый с моста, выбрасывать не будут, а передадут соответствующим организациям. Так, опоры освещения отдадут «Омскэлектро», снятый старый асфальт будет переработан.

Все работы будут проходить зимой, за исключением асфальтирования. Трушников уверяет, что даже морозы в -30 не помешают строительству.

Гарантийный сроки варьируются в зависимости от вида работ. Так, гарантия на работы на нижних и верхних слоях покрытия, по монолитным и сборным железобетонным конструкциям составит 5 лет, по основанию дорожной одежды и водопроводным трубам — 6, по инженерным сооружениям — 8. Гарантия 5 лет сохраняется также на работы по обустройству дороги — ограждения, светофоры, фонари, дорожные знаки, озеленение. В мэрии уверяют, что после ремонта мост простоит 50 лет.

В документации указано, что ремонт продлится до 30 ноября 2018 года. Однако завершить работы мэрия планирует до 30 мая следующего года. Подрядчик совместно с мэрией намерены максимально сжимать сроки этапов, при этом не в ущерб качеству.