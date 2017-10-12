Производители в Хабаровском крае будут выпускать больше еды и напитков

Власти Хабаровского края планируют в ближайшие пять лет увеличить объёмы производства продуктов на 9,9%, напитков на 1,6%, а также освоить выпуск не менее 30 новых видов продукции ежегодно. Также к 2022 году должна увеличиться доля мясного и молочного сырья краевого производства.

Все эти меры учли в комплексном плане развития пищевой и перерабатывающей промышленности на 2018−2022 годы. Документ разработали с учётом предложений бизнеса. Он предусматривает меры по поддержке предприятий, которые планируют поставлять продукцию за рубеж. Сейчас активнее всего продукцию покупают в азиатских странах, в первую очередь в Китае. Большим спросом у жителей КНР пользуется мороженое, хлебобулочные изделия, мёд, слабоалкогольные напитки.