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06:01 (мск), источник: Восток Медиа

Производители в Хабаровском крае будут выпускать больше еды и напитков

Краевые власти планируют создавать не меньше 30 видов продукции ежегодно.

Власти Хабаровского края планируют в ближайшие пять лет увеличить объёмы производства продуктов на 9,9%, напитков на 1,6%, а также освоить выпуск не менее 30 новых видов продукции ежегодно. Также к 2022 году должна увеличиться доля мясного и молочного сырья краевого производства.

Все эти меры учли в комплексном плане развития пищевой и перерабатывающей промышленности на 2018−2022 годы. Документ разработали с учётом предложений бизнеса. Он предусматривает меры по поддержке предприятий, которые планируют поставлять продукцию за рубеж. Сейчас активнее всего продукцию покупают в азиатских странах, в первую очередь в Китае. Большим спросом у жителей КНР пользуется мороженое, хлебобулочные изделия, мёд, слабоалкогольные напитки.

«Задача на 2018 год и далее — вывод на рынок не менее двух экспортёров ежегодно, расширение числа стран, в которые осуществляются поставки. И здесь необходима точечная работа с производителями. В крае организованы бесплатные курсы, где специалисты рассказывают о нюансах проведения деловых переговоров, перечне документов для экспортной сделки, возможных рисках, технологиях продвижения товара на внешних рынках», — отметила заместитель председателя комитета пищевой и перерабатывающей промышленности Ксения Халимонова.

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